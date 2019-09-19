СМИ нашли девушку, с которой требовал разговора "минер" моста в Киеве – фото

Девушка, разговора с которой бывший военный Алексей Белько требовал после обещаний взорвать мост Метро в Киеве, является военнослужащей.

Девушку зовут Алена и она отказывается от интервью, об этом сообщает ТСН. Также известно, что она 1989 года рождения.

Смотрите также: Правоохранители допросили минера моста в Киеве: видео допроса

Минер киевского моста, бывший военный Алексей Белько не выдвигал никаких политических требований. Глава Нацполиции Киева Андрей Крищенко считает, что у Белько "был надрыв, психологическая драма". Еще до задержания Белько требовал поговорить с девушкой – ее СМИ и нашли.



Девушка, с которой Белько требовал разговора/ Источник: tsn.ua



СМИ нашли девушку, с которой требовал разговора "минер" моста в Киеве

Кто и для чего угрожал взорвать мост Метро в Киеве?

В среду, 18 сентября, мужчина на мосту Метро своим авто частично заблокировал движение по мосту и угрожал все взорвать. Полиции удалось установить личность злоумышленника. Им оказался бывший военнослужащий, 42-летний выходец из аннексированного Россией Крыма Алексей Белько. В июне этого года он добровольно сдал Деснянскому райуправлению полиции 1 килограмм взрывчатки и 88 патронов. ​

Из-за инцидента движение в столице было парализовано. Полиция отправила на место происшествия все необходимые службы и провела спецоперацию по задержанию злоумышленника.

Поскольку ранее у него изымалась взрывчатка, правоохранители на этапе операции были уверены, что его угрозы реальны и исходя из этого планировали все свои действия.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что лично обратится в суд, чтобы Белько отпустили на поруки. Ему помогут пройти курс реабилитации от наркотиков и помочь жить заново.