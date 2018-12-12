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      СМИ назвали дату возвращения Василия Ломаченко на ринг

      79 Читати новину українською
      Василий Ломаченко
      Василий Ломаченко

      Свой следующий бой на профессиональном ринге обладатель чемпионского пояса по версии WBA и WBO в легком весе украинец Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) проведет 12 апреля 2019 года.

      Об этом заявил президент промоутерской компании Top Rank Тодд Дюбеф.

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      В возможных оппонентах Ломаченко победитель дуэли между россиянином Исой Чаниевым (Россия) и Ричардом Коми (Гана). Этот поединок состоится 2 февраля. Отмечается, что команда Василия рассматривает только бой с объединением поясов.

      Однако с учетом того, что между 2 февраля и 12 апреля – всего 2,5 месяца, такой вариант весьма маловероятен. Или будет сдвинута дата боя Ломаченко, или украинец отбоксирует с кем-то еще.

      Напомним, что Ломаченко победил Педрасу единогласным решением судей– 117:109, 117:109, 119:107 и объединил пояса чемпиона мира в легком весе по двум версиям – WBA и WBO. Интересно, что пуэрториканец стал первым соперником Василия с 2014 года, который сумел продержаться с ним весь бой.

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      Теги: Спорт Бокс Василий Ломаченко
      Источник: 24 Канал
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