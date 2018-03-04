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СМИ назвали причину смерти капитана "Фиорентины" Астори

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Внезапная смерть Давиде Астори стала шоком для всего мира
Внезапная смерть Давиде Астори стала шоком для всего мира / Getty Images

Футболист сборной Италии и капитан "Фиорентины" Давиде Астори умер по естественным причинам. Игроку был 31 год.

Ранее сайт "24" сообщал, что в Италии в гостиничном номере обнаружили мертвым капитан "Фиорентины" Давиде Астори. Перед этим его команда прибыла в Удине и готовилась к игре чемпионата против местного "Удинезе".

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Причины смерти игрока не назывались, но клуб предположил, что трагедия произошла в результате "внезапной болезни".

Впоследствии, согласно результатам предварительного расследования, главный прокурор Удине Антонио Де Николо сделал вывод, что смерть футболиста наступила в результате сердечного приступа, пишет сайт известного агента Джанлуки Ди Марцио со ссылкой на собственные источники.

"Странно, что такие вещи внезапно случаются с профессиональными футболистами, так как за их здоровьем постоянно следят медики", – подчеркивается в сообщении.

Теги: Здоровье Новости спорта Потери
Источник: 24 Канал
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