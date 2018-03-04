СМИ назвали причину смерти капитана "Фиорентины" Астори

Футболист сборной Италии и капитан "Фиорентины" Давиде Астори умер по естественным причинам. Игроку был 31 год.

Ранее сайт "24" сообщал, что в Италии в гостиничном номере обнаружили мертвым капитан "Фиорентины" Давиде Астори. Перед этим его команда прибыла в Удине и готовилась к игре чемпионата против местного "Удинезе".

Читайте также: Умер известный вратарь киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера"

Причины смерти игрока не назывались, но клуб предположил, что трагедия произошла в результате "внезапной болезни".

Впоследствии, согласно результатам предварительного расследования, главный прокурор Удине Антонио Де Николо сделал вывод, что смерть футболиста наступила в результате сердечного приступа, пишет сайт известного агента Джанлуки Ди Марцио со ссылкой на собственные источники.

"Странно, что такие вещи внезапно случаются с профессиональными футболистами, так как за их здоровьем постоянно следят медики", – подчеркивается в сообщении.