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СМИ обнародовали резонансные детали о мужчине, который на сцене атаковал участницу Евровидения

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Во время выступления SuRie на сцену ворвался неизвестный: что о нем известно
Во время выступления SuRie на сцену ворвался неизвестный: что о нем известно / Соцсети

Оказывается, мужчина, который ворвался на сцену Евровидения 2018 во время выступления представительницы от Великобритании SuRie, уже совершал похожие поступки раньше.

В частности, так утверждает авторитетное издание The Huffington Post, однако имя мужчины не называет. Как подчеркивают журналисты, очень мало известно об этом человеке.

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Правда, по их словам, распространяется информация, что он ранее подобным образом прерывал церемонию вручения британской телевизионной премии National Television Awards и был одет так же, как и во время хулиганского поступка на Евровидении 2018, то есть в футболку и бандану. Однако тогда ему помешал ведущий Дермот О'Лири, и его выходка даже не попала в телевизионную версию, но фотографы все же сумели сфотографировать момент.

Британія, SuRie, пранкстер, Євробачення, вторгнення на сцену, Велика Британія
Злоумышленник уже вторгался на сцену во время шоу в Британии и был одет в ту же одежду

Британія, SuRie, пранкстер, Євробачення, вторгнення на сцену, Велика Британія

Тогда его остановил ведущий премии National Television Awards Дермот О'Лири

Кроме того, в прошлом злоумышленник ворвался на сцену финала британской версии песенного шоу "Голос", но на это быстро среагировала охрана.

Британія, SuRie, пранкстер, Євробачення, вторгнення на сцену, Велика Британія

Человек, который ворвался на сцену во время выступления SuRie, уже отмечался подобным поведением во время британского "Голоса"

Напомним, на Евровидении 2018 во время выступления представительницы от Великобритании SuRie на сцену выбежал неизвестный мужчина и выхватил микрофон у певицы. Также он прокричал "нацисты из британских медиа, мы требуем свободу".

Теги: LifeStyle Криминальные новости Музыка Евровидение 2018 Евровидение Великобритания
Источник: 24 Канал
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