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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

СМИ обнародовали список сайтов, которые якобы хочет заблокировать СБУ

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СМИ обнародовали список сайтов, которые якобы хочет заблокировать СБУ

Служба безопасности Украины якобы разослала украинским провайдерам письмо, в котором требует заблокировать около 200 интернет-ресурсов. Так, в документе присутствуют сайты оккупантов Донетчины и Луганщины, официальные веб-страницы так называемой крымской "власти", многие российские информационные агентства, а также все поддомены платежного сервиса Webmoney.

Об этом убеждает ресурс "Страна", который и опубликовал соответствующий список.

Читайте также: WebMoney заблокировали в Украине: что будет с деньгами украинцев в электронных кошельках

СБУ, список, інтернет, заборона, Росія, ЛНР, ДНР, КримСБУ приказала провайдерам заблокировать 181 ресурс

Отмечается, что в "черный список", в частности, попали крупнейший российский информационный сайт ria.ru (входит в государственный медиа-холдинг "Россия сегодня"), сайт телеканала "Культура", а также страница информационной программы "Вести" на телеканале "Россия".

Кроме того, как подчеркивается, спецслужба приказала заблокировать сайт так называемого "Украинского народного трибунала", который проводится в Донецке над президентом Порошенко и другими руководителями Украины.

По словам журналистов, вышеупомянутый список запрещенных в Украине сайтов в целом занял семь страниц формата А4.

"Как пишет СБУ в письме провайдерам, эти ресурсы блокируются на выполнение недавнего указа Петра Порошенко о санкциях. Интересно, что запретом сайтов в Службе безопасности занимается контрразведка – "Департамент контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности", – говорится в материале.

Также издание отметило, что часть сайтов из списка уже недоступны в Украине.

Перечень интернет-ресурсов, блокирование которых требует СБУ:​

СБУ, список, інтернет, заборона, Росія, ЛНР, ДНР, Крим

СБУ, список, інтернет, заборона, Росія, ЛНР, ДНР, Крим

СБУ, список, інтернет, заборона, Росія, ЛНР, ДНР, Крим

СБУ, список, інтернет, заборона, Росія, ЛНР, ДНР, Крим

СБУ, список, інтернет, заборона, Росія, ЛНР, ДНР, Крим

СБУ, список, інтернет, заборона, Росія, ЛНР, ДНР, Крим

СБУ, список, інтернет, заборона, Росія, ЛНР, ДНР, Крим

Напомним, 16 мая 2017 года Указом президента Петра Порошенко в Украине запретили соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники" и другие российские ресурсы сроком на 3 года. В итоге одни из крупнейших украинских провайдеров очень оперативно начали блокировать доступ к российским социальным сетям "ВКонтакте" и "Одноклассники" и другим российским ресурсам, попавших в санкционный список.

Теги: Новости Украины Новости политики Техно Российская пропаганда Интернет СБУ Фотоновости
Источник: 24 Канал
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