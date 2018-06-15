СМИ обнародовали список сайтов, которые якобы хочет заблокировать СБУ

Служба безопасности Украины якобы разослала украинским провайдерам письмо, в котором требует заблокировать около 200 интернет-ресурсов. Так, в документе присутствуют сайты оккупантов Донетчины и Луганщины, официальные веб-страницы так называемой крымской "власти", многие российские информационные агентства, а также все поддомены платежного сервиса Webmoney.

Об этом убеждает ресурс "Страна", который и опубликовал соответствующий список.

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СБУ приказала провайдерам заблокировать 181 ресурс

Отмечается, что в "черный список", в частности, попали крупнейший российский информационный сайт ria.ru (входит в государственный медиа-холдинг "Россия сегодня"), сайт телеканала "Культура", а также страница информационной программы "Вести" на телеканале "Россия".

Кроме того, как подчеркивается, спецслужба приказала заблокировать сайт так называемого "Украинского народного трибунала", который проводится в Донецке над президентом Порошенко и другими руководителями Украины.

По словам журналистов, вышеупомянутый список запрещенных в Украине сайтов в целом занял семь страниц формата А4.

"Как пишет СБУ в письме провайдерам, эти ресурсы блокируются на выполнение недавнего указа Петра Порошенко о санкциях. Интересно, что запретом сайтов в Службе безопасности занимается контрразведка – "Департамент контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности", – говорится в материале.

Также издание отметило, что часть сайтов из списка уже недоступны в Украине.

Перечень интернет-ресурсов, блокирование которых требует СБУ:​

Напомним, 16 мая 2017 года Указом президента Петра Порошенко в Украине запретили соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники" и другие российские ресурсы сроком на 3 года. В итоге одни из крупнейших украинских провайдеров очень оперативно начали блокировать доступ к российским социальным сетям "ВКонтакте" и "Одноклассники" и другим российским ресурсам, попавших в санкционный список.