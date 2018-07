СМИ обнародовали запись разговора Трампа и его экс-адвоката относительно выплаты для экс-модели

Аудиозапись, которую для CNN прислал Ланни Дэвис, юрист, представляющий интересы экс-адвоката Трампа, была тайно сделана Коэном за два месяца до президентских выборов в США в 2016 году.

Диалоги в записи, которую обнародовал телеканал, иногда запутанные, но из них можно услышать некоторые сведения о платежах для Макдугал, женщины, которая заявила, что десять лет назад имела роман с будущим президентом США.

Так, Коэн сообщил Трампу о необходимости "создания компании для передачи всей этой информации о нашем товарище Давиде". Вероятно, речь идет о руководителе издания American Media Дэвиде Пэкере. Именно это издание купило права на историю экс-модели Playboy Макдугал, лишив ее возможности рассказать об отношениях с Трампом.

Кроме того, на записи слышно, как Коэн говорит "нам придется заплатить", на что Трамп отвечает "заплати наличными". Однако его реплику слышно плохо, поэтому непонятно, действительно ли Трамп приказал платить. Кроме того, аудио обрезано, поэтому неизвестно, что было сказано дальше.

Адвокат главы Белого дома Руди Джулиани заверил в интервью Fox News, что на аудиозаписи Трамп говорит Коэну "не платить наличными".

"Я согласен с тем, что этот звук немного неразборчивый, но я уверяю вас, что мы прослушали его много, и из расшифровки сразу понятно, что президент Трамп говорит "не плати наличными", – сказал Джулиани.

Глава Белого дома в свою очередь раскритиковал своего бывшего юриста за сделанную запись и отметил, что поступок Коэна его огорчает. Об этом Трамп написал в Twiiter после обнародования аудиофайла в эфире CNN.

Юрист записывает (разговоры – "24") с клиентами? Так грустно! Это первый такой случай? Я о таком никогда не слышал. И почему этот звук так резко обрывается тогда, когда я возможно говорю что-то положительное?

– возмутился президент США.

