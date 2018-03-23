СМИ опубликовали детали авиарейсов лоукостера Ryanair в Украину

Бюджетная ирландская авиакомпания Ryanair намерена осуществлять авиарейсы в Украину из 6 европейских стран. Планируется, что первые полеты начнутся в конце октября 2018 года.

Издание "Украинская правда" обнародовало их подробности.

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Рейсы из Киева:

Барселона – Киев-Борисполь: 4 рейса в неделю.

Братислава – Киев-Борисполь: три раза в неделю.

Варшава-Модлин – Киев-Борисполь: полеты по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Вылет из Варшавы в 06:50 и посадка в Киеве в 09:30. В обратном направлении вылет в 10:05 с посадкой в ​​Модлине в 10:45.

Вильнюс – Киев-Борисполь: три раза в неделю.

Вроцлав – Киев-Борисполь: по понедельникам, пятницам и воскресеньям. Вылет из Вроцлава в 6:20, в 9:10 высадка пассажиров в Киеве. Обратный рейс начнется в 9:35, а в 10:25 самолет приземлится во Вроцлаве.

Гданьск – Киев-Борисполь: по понедельникам и пятницам. Вылет из Гданьска в 16:15 и приземления в 19:05 в Киеве. Из столицы Украины рейс будет выполняться в 19:40, а прибывать в Гданьск самолет будет в 20:30.

Дублин – Киев-Борисполь – дважды в неделю.

Краков – Киев-Борисполь: по понедельникам, пятницам и средам. В среду вылет из Кракова в 8:50 и посадка в 11:30, обратный маршрут – 12:05 – 12:50. По пятницам из Кракова рейс начнется в 16:20, а приземление в Киеве в 19:00. На обратном пути пассажиры отправляются в 19:35 и в 20:20 будут в Кракове. Каждый понедельник запланированное время рейса – 16:35 – 19:15 из Кракова в Киев и с 19:50 до 20:35 назад.

Познань – Киев-Борисполь: по вторникам и субботам. В 16:35 самолет покинет Познань, а в 19:45 он будет в Киеве. Из Киева вылет в 20:10, приземление в Познани в 21:10.

Стокгольм-Скавста – Киев-Борисполь: 3 рейса в неделю.

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Рейсы из Львова:

Варшава-Модлин – Львов - рейсы в понедельник, пятницу и воскресенье. В 12:00 самолет вылетает из Модлина, а в 14:05 будет во Львове. На обратном пути вылет в 14:40, приземление в 14:45 в Польше.

Дюссельдорф-Веце – Львов – три раза в неделю.

Краков – Львов – по вторникам, четвергам и субботам. Вылет из Кракова запланировано на 7 утра, приземление во Львове в 9:00. Обратный рейс – с 9:35 до 9:40 ..

Мемминген – Львов – 2 рейса в неделю.

Отметим, что маршрутная сеть Ryanair из Украины практически полностью будет совпадать с направлениями другого лоукостера, который уже работает в стране – Wizz Air.

Напомним, в прошлом году авиакомпания Ryanair уже объявляла о приходе на украинский рынок. Планировалось, что с октября 2017 украинцы смогут летать из Львова и из Киева в Европу по бюджетным ценам.

Однако 10 июля на официальном сайте лоукоста появилось сообщение о том, что Ryanair уходит из Украины из-за несоблюдения ранее достигнутого соглашения с Министерством инфраструктуры Украины и представителями аэропорта "Борисполь".

21 марта этого года, премьер-министр Украины Владимир Гройсман анонсировал, что столичный аэропорт "Борисполь" подпишет соглашение с лоукостером Ryanair уже до конца этой недели.