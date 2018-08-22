СМИ опубликовали фото обнаженной Азии Ардженто с несовершеннолетним

Издание TMZ опубликовало снимок итальянской актрисы Азии Ардженто, сделанный в постели с актером Джимми Беннеттом, который обвинил ее в домогательствах. На момент, когда сделали фото, Беннетту было 17 лет, а Ардженто – 37.

В свое распоряжение портал также получил переписку Азии с одним из друзей. В сообщениях она признается, что занималась сексом с несовершеннолетним. Актриса также добавила, что "общественность не в курсе" и пожаловалась на то, что Беннетт ее шантажировал.

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Джимми Беннетт обвинил в домогательствах Азию Ардженто

Скрины с переписки Азии Ардженто

Сама же Ардженто заявила, что никогда не вступала в интимную связь с Беннеттом, который сыграл ее сына в фильме "Цыплята".

Ранее в августе The New York Times сообщал, что Ардженто занималась сексом с 17-летним Беннеттом в 2013 году в Калифорнии. Возраст согласия в этом штате наступает в 18 лет.

Одновременно Ардженто стала одной из первых актрис, которые рассказали об изнасиловании голливудским продюсером Харви Вайнштейном.