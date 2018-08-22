18:40
22 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
15°C
23°C 14°C
  • четверг
    23°C 11°C
  • пятница
    27°C 10°C
  • суббота
    29°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Джигурда управляет картонным роботом. Жириновский дает уроки английского
Вєсті Кремля
21:21, 21 августа
Вести.UA. Поплавский подался в доктора. Медиаимперия Медведчука
Вєсті.UA
21:03, 21 августа
Схемы Януковича живут и процветают, или Почему за промахи строителей наказали врачей
ЦРУ
09:00, сегодня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Школа по-советски
Згадати все
22:58, 17 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

СМИ опубликовали фото обнаженной Азии Ардженто с несовершеннолетним

213 Читати новину українською
Джимми Беннетт обвинил в домогательствах Азию Ардженто
Джимми Беннетт обвинил в домогательствах Азию Ардженто / New Straits Times

Издание TMZ опубликовало снимок итальянской актрисы Азии Ардженто, сделанный в постели с актером Джимми Беннеттом, который обвинил ее в домогательствах. На момент, когда сделали фото, Беннетту было 17 лет, а Ардженто – 37.

В свое распоряжение портал также получил переписку Азии с одним из друзей. В сообщениях она признается, что занималась сексом с несовершеннолетним. Актриса также добавила, что "общественность не в курсе" и пожаловалась на то, что Беннетт ее шантажировал.

Читайте также: Я в шоке, – актриса Азия Ардженто прокомментировала обвинения в домогательствах

 

Джимми Беннетт обвинил в домогательствах Азию Ардженто

Скрины с переписки Азии Ардженто

Сама же Ардженто заявила, что никогда не вступала в интимную связь с Беннеттом, который сыграл ее сына в фильме "Цыплята".

Ранее в августе The New York Times сообщал, что Ардженто занималась сексом с 17-летним Беннеттом в 2013 году в Калифорнии. Возраст согласия в этом штате наступает в 18 лет.

Одновременно Ардженто стала одной из первых актрис, которые рассказали об изнасиловании голливудским продюсером Харви Вайнштейном.

 

Теги: LifeStyle Кино Секс-скандал Голливуд
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Может ли кроссовер заменить спорткар? Тест-драйв BMW X4 от Авто24
сегодня, 11:00 Может ли кроссовер заменить спорткар? Тест-драйв BMW X4 от Авто24
Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
 16 февраля 2016 , 11:31
Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
 23 июня 2016 , 21:53 9
Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
 8 мая 2016 , 08:01
Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
 21 июня 2016 , 21:10 1
Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
 28 июня 2016 , 03:40 1
Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
 6 марта 2016 , 15:33
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук