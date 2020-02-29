СМИ распространили фейк о коронавирусе у Папы Римского: что известно о состоянии Франциска

В британских СМИ распространили фейк о якобы подтверждении пресс-службы Ватикана заражения Папы Римского Франциска коронавирусом, который свирепствует в Италии. Понтифик действительно приболел, но не коронавирусом COVID-2019.

Источником дезинформации стал британский журнал MCM. Это быстро подхватили и распространили телеграмм-каналы.

К теме: Папа Римский Франциск заболел после встречи с прихожанами: фото

Другая британская газета The Independent утверждает, что на сайт журнала осуществили хакерскую атаку и разместили фейковую новость о Папе. В то же время, по состоянию на сейчас, эту новость до сих пор не удалили с сайта британского журнала.



Фейк о заражении коронавирусом Папы Франциска / Скриншот

Что известно о болезни Папы Римского

Папа Франциск в течении трех последних дней, из-за недомогания, отменяет официальные мероприятия и аудиенции. В Ватикане не объясняют, какого именно характера недомогание у 83-летнего Папы Римского. Информация о болезни понтифика появилась после его встречи с прихожанами.

В то же время, Папа Римский отслужил утреннюю мессу 28 февраля, поздравив в конце ее участников.

Пресс-служба понтифика отказалась отвечать на вопрос, проходил ли Папа тест на коронавирус.

Накануне журналисты зафиксировали, как Папа чихает и кашляет. Соответствующие фото были сделаны в четверг 27 февраля. За день до этого Франциск встретился с многотысячной толпой прихожан, во время которой пожимал им руки и поцеловал ребенка. Это происходило в итальянском городе Бари. Среди прихожан было много людей в респираторных масках.

К слову, сегодня, 29 февраля, Папа Франциск принял на аудиенции в Ватикане главу УГКЦ Святослава (Шевчука).



Встреча Папы Римского и главы УГКЦ / Фото vaticannews.va

Внимание! В Италии продолжается масштабная вспышка коронавируса COVID-19. Сейчас подтверждены 889 случаев заболевания, среди них – 21 летальный случай.