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СМИ распространили информацию о госпитализации Караченцова: семья актера дала комментарий

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Николай Караченцов
Николай Караченцов / Соцсети

Ряд российских СМИ опубликовал сообщение о том, что популярного российского и советского актера Николая Караченцова госпитализировали. Причина – вирус, который тот подхватил в Израиле. В связи с этим в семье актера прояснили ситуацию.

Первым об этом сообщил Telegram-канал Mash.

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"Утро начинается не слишком. Николая Караченцова госпитализировали в одну из московских больниц. Он подхватил вирус после химиотерапии, которую проходил в Израиле", – говорится в заметке.

Караченцов, госпіталізація, Росія, актор, медицина, здоров'я

Зато в семье актера подтвердили, что он находился в больнице, правда проходил там плановое обследование.

"Если бы что-то было плохое, мне бы мама сразу сообщила. Все – нормально, никаких эксцессов", – отметила в комментарии ресурса "360" невестка Караченцова.

Кроме того, сын актера подчеркнул, что его отец находится на даче.

Также близкие актера объяснили, что накануне он приехал с женой с 62-й больницы в Красногорске, который располагается под Москвой: здесь врачи проводили плановые медицинские мероприятия, но о необходимости госпитализации речи не было.

Напомним, недавно у Николая Караченцова медики диагностировали неоперабельную раковую опухоль в левом легком.

Теги: LifeStyle Новости России Кино Новости культуры
Источник: 24 Канал
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