СМИ рассекретили более 100 контактов Трампа и его окружения с Кремлем во время выборов в США

Во время президентской кампании в США 2016 года и до инаугурации Дональда Трампа он и его команда выходили на связь с Россией и WikiLeaks более сотни раз.

О каком именно периоде идет речь? С июня 2015 по январь 2017 года. То есть с момента, когда Трамп решил податься в президенты до его инаугурации на пост, говорится в расследовании New York Times.

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Какое "окружение Трампа" имеется в виду? По меньшей мере 17 чиновников и советников, которые принимали участие в избирательной кампании Трампа. Еще с десяток человек, приближенных к действующему главе Белого дома, о связях с Россией знали, но сами на контакт не выходили.

Как насчет конкретных имен? Пока известно, что в список попали экс-помощник Трампа, политтехнолог Пол Манафорт, экс-адвокат Трампа Майкл Коэн, Дональд Трамп-младший, экс-советники Трампа Джордж Пападопулос и Майкл Флинн.

Что значит "выходили на связь"? Команда Трампа общалась с русскими в личных встречах, по телефону, через текстовые сообщения и электронные письма, в мессенджерах. Например, у Майкла Флинна было несколько разговоров с послом России в США Сергеем Кисляком. Последнего посетил и муж Иванки Трамп Джаред Кушнер. Сын Трампа контактировал с русскими по делам Trump Tower, в том числе обменивался личными сообщениями с WikiLeaks. А адвокат Трампа Майкл Коэн продвигал строительство небоскреба Trump Tower в Москве вместе с бизнес-партнером Трампа Феликсом Сатером, который имеет связи в России. Манафорт имел многочисленные контакты с вероятно российским разведчиком Константином Килимником. Кстати, 25 января ФБР арестовало во Флориде бывшего политического советника американского президента Дональда Трампа – Роджера Стоуна. Его обвиняют в предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году.

Откуда эти данные? Американское издание для расследования "вооружилось" документами, в деле представили Конгрессу, записями в суде и обвинениям, связанным с работой специальной комиссии, расследующей вмешательства иностранцев в выборы в США.

И команда Трампа, и Россия отрицают, что последняя влияла на ход президентских выборов в США.

Что такое WikiLeaks?Международная организация, которая публикует на своем сайте секретную информацию. Ее источники всегда остаются анонимными. Некоммерческую организацию основал в декабре 2006 года австралиец Джулиан Ассанж.