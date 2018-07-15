СМИ сообщили о страшном ДТП в Одесской области: погиб ребенок
Накануне в Одесской области в результате жуткого ДТП пострадали несколько взрослых и погиб ребенок.
В частности, об этом пишут очевидцы, передает УНИАН.
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Отмечается, что на Киевской трассе в районе населенного пункта Дачный в лесополосу "вылетел" легковой автомобиль белорусской регистрации.
В результате пострадали несколько человек и погиб ребенок, которому на вид меньше 10 лет.
По некоторым данным, автомобиль находился на обочине дороги, а в него врезался грузовик, ехавший по трассе.
В полиции эту информацию пока не комментируют.
Напомним, днем 14 июля стало известно, что 28-летний водитель автомобиля ВАЗ в Харькове не справился с управлением и выехал на тротуар. В результате аварии погиб младенец.