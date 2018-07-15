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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

СМИ сообщили о страшном ДТП в Одесской области: погиб ребенок

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В Одесской области в результате ДТП погиб ребенок
В Одесской области в результате ДТП погиб ребенок / Соцсети

Накануне в Одесской области в результате жуткого ДТП пострадали несколько взрослых и погиб ребенок.

В частности, об этом пишут очевидцы, передает УНИАН.

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Отмечается, что на Киевской трассе в районе населенного пункта Дачный в лесополосу "вылетел" легковой автомобиль белорусской регистрации.

В результате пострадали несколько человек и погиб ребенок, которому на вид меньше 10 лет.

По некоторым данным, автомобиль находился на обочине дороги, а в него врезался грузовик, ехавший по трассе.

В полиции эту информацию пока не комментируют.

Напомним, днем 14 июля стало известно, что 28-летний водитель автомобиля ВАЗ в Харькове не справился с управлением и выехал на тротуар. В результате аварии погиб младенец.

Теги: Дети и несовершеннолетние Новости Украины Аварии и ДТП Жертвы Новости Одессы
Источник: 24 Канал
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