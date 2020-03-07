СМИ сообщили о взрыве и теракте на территории "Мотор Сич" в Запорожье: что было на самом деле

На территории завода "Мотор Сич" в Запорожье завалился забор. СМИ сообщили, что мог даже произойти взрыв, а некоторые говорили о теракте. Однако оказалось, что инцидент произошел в результате природных процессов. Вероятно, из-за проседания почвы. Произошло это вечером 7 марта.

Инцидент на заводе "Мотор Сич": что писали в сети и СМИ

Первым об этом сообщил в телеграме житель Запорожья и местный активист Денис Нечепоренко. В частности, он отмечал, что на заводе разрушен забор. В то же время Нечепоренко предположил, что мог произойти подрыв.

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Очевидцы утверждают, что похоже на взрыв, но обломков не видно (там – очень темно). Забор разбросан в радиусе 10 – 15 метров,

– писал он.

Кроме того, активист опубликовал фото и видео с места инцидента.

На "Мотор Сич" в Запорожье разрушен забор: фотографии с места инцидента / Фото: Денис Нечепоренко, пресс-центр ГСЧС​

Сообщение от запорожца подхватили украинские СМИ. Отреагировал и бывший нардеп Игорь Мосийчук. Последний отметил, что произошел теракт. Также издания подчеркивали, что контрольный пакет акций запорожского авиастроительного завода "Мотор Сич" принадлежит китайцам.

Что произошло на самом деле

Впоследствии в ГСЧС сообщили, что никаких взрывов не было. А всему причина – естественный процесс, вероятно, проседание почвы.

В результате произошло разрушение внешней кирпичной конструкции завода "Мотор Сич". Часть забора рухнула на территорию частного дома.

Видео с места инцидента на территории завода "Мотор Сич" в Запорожье

К счастью, никто не пострадал. На месте работали спасатели и соответствующая техника. В частности, они убрали колючую проволоку, чтобы люди не травмировались.

О событии представители ГСЧС сообщили администрации завода "Мотор Сич". Последние утром 8 марта будут решать вопрос о дальнейших работах по уборке конструкции.

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Инцидент произошел примерно в 19:40 7 марта на улице Деповская в Запорожье. Это Шевченковский район города. Судя по карте, которую также обнародовал Нечепоренко, место инцидента – территория 20-го цеха завода.



Место обрушения забора на заводе "Мотор Сич"

К слову, в комментариях к сообщению активиста некоторые жители соседних домов убеждали, что никаких взрывов не слышали. Однако, по их словам, ночью что-то, видимо, "рвануло".



Что говорят местные жители о взрыве на заводе "Мотор Сич"

Пресс-служба "Мотор Сич" пока инцидент не прокомментировала.

К слову, недавно произошел взрыв на одной из шахт, что располагается на оккупированном Донбассе. Инцидент произошел вблизи Шахтерска. Предварительно, взорвался метан. В результате погибли двое горняков.

Что известно о заводе "Мотор Сич" в Запорожье?

Это одно из ведущих в мире предприятий по разработке, производству и ремонту авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов. Также здесь производят промышленные газотурбинные установки.



История предприятия началась в 1907 году и сегодня ему – уже более 100 лет. Продукцию предприятия эксплуатируют на самолетах и ​​вертолетах различного назначения в более чем 120 странах мира. Предприятие относится к Союзу производителей нефтегазового оборудования.