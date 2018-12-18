15:26
18 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Челябинский Париж. Рэп, наркотики и Путин
      Вєсті Кремля
      21:29, 17 декабря
      Вести.UA: новый "бюджетный" отдых Луценко. Расследование Ляшко
      Вєсті.UA
      19:54, 17 декабря
      Как иностранцы безнаказанно грабят украинскую землю и зарабатывают на этом миллионы
      ЦРУ
      09:00, 14 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, сегодня
      Вспомнить Все. Запрещенное кино
      Згадати все
      14:28, 17 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"

      СМИ узнали, кто будет тренировать "Манчестер Юнайтед" до конца сезона

      129 Читати новину українською
      Майкл Каррик будет тренировать "Манчестер Юнайтед"
      Майкл Каррик будет тренировать "Манчестер Юнайтед"

      Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Майкл Каррик будет тренировать манкунианцев до окончания сезона 2018/2019.

      "Манчестер Юнайтед" назначит Майкла Каррика исполняющим обязанности главного тренера команды после отставки Жозе Моуринью, сообщает Sky Sports.

      Читайте также: Шачири принес "Ливерпулю" блестящую победу в матче с "Манчестер Юнайтед": видео голов

      Интересно, что Каррик всего полгода назад закончил карьеру футболиста. За "МЮ" он выступал 12 лет. Всего на счету экс-капитана манкунианцев почти 700 матчей и более 30 голов. В составе "красных дьяволов" Майкл 5 раз выигрывал АПЛ, а также стал победителем Лиги чемпионов УЕФА.

      Отметим, что официальный сайт "Манчестер Юнайтед" ранее сообщил, что до конца сезона командой будет руководить временный менеджер, а тем временем будет вестись работа по поиску нового главного тренера. Основным кандидатом на этот пост считается французский специалист Зинедин Зидан, который находится без работы после ухода из "Реала" летом этого года.

      Напомним, Жозе Моуринью возглавил "Манчестер Юнайтед" весной 2016 года. При нем манкунианцы выиграли Суперкубок Англии и Лигу Европы-2017.

      Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: Футбол Манчестер Юнайтед Спорт Жозе Моуринью
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Вимираючі міста: росіяни припинили підтримувати Донбас навіть для картинки
      сегодня , 15:00 Вимираючі міста: росіяни припинили підтримувати Донбас навіть для картинки
      Олексій Чибісов 1394
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      сегодня , 14:00 Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Денис Бігус 145
      Разбираешься в крафте: Ответь на вопросы и выигрывай подарки
      14 декабря , 09:59 Разбираешься в крафте: Ответь на вопросы и выигрывай подарки
      В "ЛНР" запугали всех "достоверной" информацией о наступлении ЗСУ
      сегодня , 12:03 В "ЛНР" запугали всех "достоверной" информацией о наступлении ЗСУ
      Ольга Черненко 749
      Сили спеціальних операцій: як Україна може дати гідну відсіч Росії
      сегодня , 11:00 Сили спеціальних операцій: як Україна може дати гідну відсіч Росії
      Віталій Дейнега 333
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      Формула-1: Нюрбургринг погасит 254 млн евро долгов перед FOM
       3 августа 2012 , 20:01
      Теннис: Хуан-Мартин Дель Порто в третий раз торжествовал в столице США
       5 августа 2013 , 09:48
      Игроки "Шахтера" составили компанию Месси в символической сборной ЛЧ по версии УЕФА
       6 ноября 2014 , 21:57
      Полузащитник "Зари": Предлагали российское гражданство, но я отказался
       25 июля 2015 , 11:23
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук