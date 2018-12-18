СМИ узнали, кто будет тренировать "Манчестер Юнайтед" до конца сезона

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Майкл Каррик будет тренировать манкунианцев до окончания сезона 2018/2019.

"Манчестер Юнайтед" назначит Майкла Каррика исполняющим обязанности главного тренера команды после отставки Жозе Моуринью, сообщает Sky Sports.

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Интересно, что Каррик всего полгода назад закончил карьеру футболиста. За "МЮ" он выступал 12 лет. Всего на счету экс-капитана манкунианцев почти 700 матчей и более 30 голов. В составе "красных дьяволов" Майкл 5 раз выигрывал АПЛ, а также стал победителем Лиги чемпионов УЕФА.

Отметим, что официальный сайт "Манчестер Юнайтед" ранее сообщил, что до конца сезона командой будет руководить временный менеджер, а тем временем будет вестись работа по поиску нового главного тренера. Основным кандидатом на этот пост считается французский специалист Зинедин Зидан, который находится без работы после ухода из "Реала" летом этого года.

Напомним, Жозе Моуринью возглавил "Манчестер Юнайтед" весной 2016 года. При нем манкунианцы выиграли Суперкубок Англии и Лигу Европы-2017.

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