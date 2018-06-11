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СМИ узнали о еще одной вероятной встрече Ким Чен Ына с Трампом: детали

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После саммита в Сингапуре Ким Чен Ын хочет еще раз встретиться с Трампом
После саммита в Сингапуре Ким Чен Ын хочет еще раз встретиться с Трампом / Соцсети

Лидер КНДР Ким Чен Ын хочет с президентом США Дональдом Трампом провести еще одну встречу, а состоится она, вероятно, в следующем месяце в северокорейской столице Пхеньяне.

В частности, такое предложение сделал Ким Чен Ын своему американскому коллеге, сообщает информационное агентство РБК со ссылкой на корейское издание "Чунан ильбо".

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Отмечается, что соответствующее приглашение, по данным СМИ, в письме, недавно заместитель председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ен Чхоль передал Трампу.

В то же время собеседник издания, который является знакомым с процессом организации встречи лидеров США и Северной Кореи, подчеркнул, что представители стран, кроме саммита 12 июня, "будут проводить различные встречи в Нью-Йорке, Пханмунджоми (селе на линии разграничения в демилитаризованной зоне между двумя Кореями – 24 канал) и в Сингапуре" .

"Мы знаем, что Северная Корея и США уже согласились с проведением таких саммитов", – отметил он, правда остальные детали этих переговоров не обнародовал.

К слову, информацию о приглашении Ким Чен Ыном Трампа на второй раунд саммита в июле в Пхеньян, подтверждает также японское информационное агентство Kyodo со ссылкой на информированные источники в Сингапуре.

Однако, как подчеркивает издание, третий раунд переговоров между главами государств, должен состояться в Вашингтоне, в сентябре, "когда консультации будут проходить гладко и появится большая возможность создания сторонами дорожной карты для полной денуклеаризации Северной Кореи".

Напомним, Дональд Трамп и Ким Чен должны встретиться в Сингапуре 12 июня. Мероприятие пройдет в отеле "Капелла», что на острове Сентоса. К слову, как лидер КНДР, так и президент США, уже прибыли в место проведения американо-северокорейского саммита.

Теги: Новости политики Ким Чен Ын Дональд Трамп КНДР Новости США
Источник: 24 Канал
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