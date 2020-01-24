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      СМИ узнали о перебоях в работе "Электротяжмаша"

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      "Электротяжмаш"

      Назначенное в конце прошлого года руководство "Электротяжмаш" не может справиться с кучей накопившихся проблем, и прибегло к остановке цехов госпредприятия 22 января из-за отсутствия материалов.

      Об этом сообщил источник на "Электротяжмаше".

      "У нас была маленькая задержка, материалы там", – сказал собеседник издания.

      Кроме этого, на "Электротяжмаше" возникла задолженность по зарплате, которая привела к однодневной забастовке работников литейного цеха.

      "Обещают на этой неделе закрыть. Сегодня-завтра", – прокомментировал ситуацию сотрудник цеха.

      Это первая невыплата аванса за последние 15 лет работы предприятия, утверждают работники. Общая задолженность на данный момент составляет 30 млн гривен. Это не единственная проблема, с которой сталкивается предприятие.

      Как уже писал "Цензор", в конце декабря глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер обратился с письмом к президенту Владимиру Зеленском, премьер-министру Алексею Гончаруку, а также главе Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко с просьбой вмешаться в ситуацию, так как у ГП еще имеются долги по поставкам электроэнергии, и оно получило уведомление о возможном отключении от электроснабжения.

      Напомним, 27 ноября по указанию Кабмина Фонд госимущества в лице заместителя главы Сергея Игнатовского снял директора Дмитрия Костюка, прошедшего ранее конкурсный отбор в МЭРТ, и назначил исполняющим обязанности директора "Электротяжмаша" Виктора Бусько.

      Бусько – депутат Запорожского горсовета от фракции "Оппозиционный блок".

      От работы "Электротяжмаша" зависит выполнение контракта с вторым гигантом украинского машиностроения – харьковским АТ "Турбоатом". Между этими предприятиями и ПАО "Укргидроэнерго" в 2019 году подписан крупный контракт на реконструкцию Кременчугской ГЭС. Он выполняется за средства Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития. Срыв этого контракта предусматривает штраф в размере 120 млн гривен.

      "Электротяжмаш" входит в ТОП- 5 самых привлекательных объектов приватизации-2020, а такая кадровая политика Игнатовского, который отвечает за управление корпоративными правами на госпредприятиях, может привести к срыву программы.

      Кроме этого, в декабре 2019 года ФГИ заменил руководство на Одесском припортовом заводе, и в "Президент Отеле", а также сменил набсоветы в государственных облэнерго.

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      Теги: Новости Украины Новости Харькова Оппозиционный блок
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