Сміх крізь сльози: кого судова система захищає, а кого карає з усією строгістю закону

Судова система вважає невинними Павла Демчину, сім'я якого придбала машин та землі на майже 4 мільйони гривень, та Ігора Мосійчука, який, за версією слідства, оформив маєток на півтисячі квадратних метрів на водія. Натомість принципових, чесних та відданих закону, а не олігархам, людей збудована політичною елітою система завжди вважатиме винним і зробить все для їх знищення.

Українці досі пам’ятають про геніальне рішення реформованого Конституційного Суду, яким політична еліта легалізувала власне незаконне збагачення. Тепер чиновники можуть купляти за вкрадені у нас гроші що-завгодно і покарати їх за це тепер просто неможливо.

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Кого постмайданівська судово-правохоронна система вважає невинними:

• Перший заступник голови СБУ Павло Демчина, сім'я якого придбала автівок та землі на майже 4 мільйони гривень, – не винен.

• Радикальний депутат Євген Дейдей, який став власником майна та автівок, вартість яких у 4 рази перевищує його офіційні доходи, – теж не винен.

• Його колега по радикальній фракції Ігор Мосійчук, який за версією слідства оформив маєток на півтисячі квадратних метрів на водія, – не винен.



Народний депутат Ігор Мосійчук

• Екс-глава Податкової Мирослав Продан, який набув непоясненого майна на 89 мільйонів гривень, – теж не винен.

• Прокурор Костянтин Кулик, витрати якого перевищили доходи на два з половиною мільйони гривень,– не винен.

• Глава Аудитслужби Лідія Гаврилова, яка набула майна та коштовності на 10 мільйонів гривень, – не винна.

• І навіть генеральний прокурор Юрій Луценко з оформленим на тестя маєтком у більше ніж 800 квадратних метрів – теж не винен.



Генпрокурор Юрій Луценко

І це буквально кілька прикладів із 60 справ, які через рішення реформованого Конституційного Суду НАБУ були змушені закрити. Сподіваюся вам сподобалася наведене вище серія фотожаб "Їх незаконне збагачення шкодить нашому здоров’ю". Такий собі сміх крізь сльози.

Кого судова система вважає винною?

А тепер на фоні усіх цих невинних посадовців розповім вам про людину, яку збудована політичною елітою судова система вважає винною. Це – уповноважена Антимонопольного Комітету Агія Загребельська.

Вона відома розслідуваннями монополій у сфері ігрового бізнесу, "прокладок" на доступі до бази оцінок Фонду держмайна, картельної змови "харчових" підрядників Міноборони, різноманітних схем у сфері Мін'юсту.



Агія Загребельська

Але була одна особлива справа, в якій Загребельська виступила проти системи. В кінці грудня Антимонопольний Комітет під керівництвом Сергія Терентьєва визнав, що ДТЕК Ахметова не є монополістом, не зловживає своїм становищем, і взагалі жодних претензій до серйозної контори поважного олігарха не має. Агія була одним з двох уповноважених, яка не лише з цим рішенням не погодилася, а публічно проти нього виступила.

Після цього система почала карати Загребельську. НАЗК звинуватило її в тому, що продаж старого автомобіля вартістю 10 тисяч доларів, яким користувався брат (і який вона декларувала останні 5 років), Агія внесла в декларацію не тоді, коли брат продав авто, а тоді, коли віддав їй ці гроші.

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Тобто гроші вона задекларувала, але НАЗК, Генеральна прокуратура і судді двох інстанцій визнали її винною у величезному "корупційному порушення", що дає формальні підстави для звільнення принципової Загребельськоі із Антимонопольного комітету.

Що цікаве, схожа ситуація була із директором Департаменту того ж Антимонопольного комітету, яка вела розслідування по Ахметівскьому ДТЕК, протее, на відміну від Загребельської, не побачила олігархічної монополії.

Так от та пані забула вчасно задекларувати продаж квартири, але чомусь в її випадку система правопорушення не побачила. Бо ж ця чиновниця "з їх команди" і наше "їх командне правосуддя" таких вважає не винними. Особливо, якщо вони обслуговують інтереси такого поважного олігарха, як Рінат Ахмєтова.

Так само реформована судова системи вважає не винними, наприклад, радикальних депутатів, які обслуговують інтереси все того ж поважного олігарха. І так само інших згаданих вище діячів з непояснюваними статками в десятки мільйонів та півкілометровими маєтками під Києвом. А ось таких, як Агія Загребельська ця збудована політичною елітою система завжди робитиме винними і знищуватиме.

Які судді виступають проти судової системи, збудованої політичною елітою

Так само, як ця система буде знищувати таких судей як Лариса Гольник, яка викрила корупцію мера свого міста, за що була не лише зацькована колегами, а й фізично побита невідомими. Її збудована політичною елітою система вважає винною, а нападників так і не покарала.



Суддя Лариса Гольник

Чи, наприклад, її колегу Віктора Фоміна, який надав дозволи НАБУ на переслідування раніше недоторканих чиновників (в тому числі сина Авакова), за що поплатився кар’єрою і ледве не поплатився свободою. І його ця система вважає винним, а сина Авакова, нагадаю, не вважає.

Чи, наприклад, державного експерта Надію Бугрову, яка встановила збитки держави в тій же справі рюкзаків Авакова, яку за це не лише з професії зараз викидають, а й пробують в тюрму запроторити. При чому робить це національна поліція того ж Авакова в спайці з бройлерами прокурора Матіоса.

Принципових, чесних, відданих закону, а не олігархам, людей збудована політичною елітою система завжди вважатиме винним і зробить все для їх знищення. Натомість та сама система робитиме все, щоб визнавати невинним усіляких Луценків, Семочок, Холодницьких та інших демчин.

У нас не має іншого варіанту, окрім як зламати цю порочну систему. І зробити це можна виключно руками якісно іншої політичної еліти. Ми з вами просто не має повноважень змінити систем напряму, це робить руками обраних нами політиків. Вони мають повноваження змінювати порочну систему. Власне для цього ми їх і обираємо.