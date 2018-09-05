Смятая юбка и цветочные мотивы: экстравагантная Хлоя Морец на Венецианском кинофестивале
Венецианский кинофестиваль – одно из самых известных событий в мире шоу-бизнеса. Звезды пытаются привлечь все взгляды к своим роскошным образам. Однако не всем удается ошеломить выбором подходящей эффектной одежды.
Пользователи социальных сетей остро раскритиковали образы 21-летней актрисы Хлои Морец. К примеру, внимание общественности привлекла смятая одежда девушки, которую она надела 2 сентября перед премьерой нового фильма "Суспирия" на Венецианском кинофестивале.
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Хлоя появилась возле отеля Excelsior Hotel (где проходила фотосессия команды) в черной блузе с коротким рукавом и в юбке с цветочным принтом от Christopher Kane.
Хлоя Морец / Getty
Позже Хлоя выбрала новый образ: черная футболка и оригинальные брюки от Miu Miu.
Хлоя Морец / Getty
Хлоя Морец / Getty
А для красной дорожки девушка надела массивное платье с цветочным принтом. Образ Хлоя дополнила макияжем глаз в голубых оттенках.
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Хлоя Морец / Getty
Хлоя Морец / Getty