Смятая юбка и цветочные мотивы: экстравагантная Хлоя Морец на Венецианском кинофестивале

Венецианский кинофестиваль – одно из самых известных событий в мире шоу-бизнеса. Звезды пытаются привлечь все взгляды к своим роскошным образам. Однако не всем удается ошеломить выбором подходящей эффектной одежды.

Пользователи социальных сетей остро раскритиковали образы 21-летней актрисы Хлои Морец. К примеру, внимание общественности привлекла смятая одежда девушки, которую она надела 2 сентября перед премьерой нового фильма "Суспирия" на Венецианском кинофестивале.

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Хлоя появилась возле отеля Excelsior Hotel (где проходила фотосессия команды) в черной блузе с коротким рукавом и в юбке с цветочным принтом от Christopher Kane.



Хлоя Морец / Getty

Позже Хлоя выбрала новый образ: черная футболка и оригинальные брюки от Miu Miu.



Хлоя Морец / Getty



Хлоя Морец / Getty

А для красной дорожки девушка надела массивное платье с цветочным принтом. Образ Хлоя дополнила макияжем глаз в голубых оттенках.

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Хлоя Морец / Getty



Хлоя Морец / Getty