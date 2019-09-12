Смог в Киеве и не только: что надо знать о загрязнении воздуха в Украине

Смог над Киевом стал уже традиционным явлением – жители столицы наблюдают необычное "задымление" несколько раз в год. Смог как атмосферное явление опасен не только для жителей крупных городов, но и сельских местностей, где функционируют крупные предприятия.

В последние дни на смог жалуются жители Левого берега Киева. Сайт "24" объясняет, что означает этот периодический смог в столице и других городах и почему стоит уделить больше внимания проблеме загрязнения воздуха в Украине.

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Можно ли умереть из-за загрязнения воздуха?

Да. Ежегодно Всемирная организация здравоохранения насчитывает около 4 миллионов преждевременных смертей от загрязнения атмосферного воздуха.

Откуда берется смог в Киеве?

Смог в Киеве, который периодически наблюдают жители столицы, – это зависшие в воздухе опасные твердые частицы.

Основными причинами смога в столице и Киевской области являются погодные условия и многочисленные пожары.

Сейчас под Киевом активно горят торфяники и травяной настил. Такие пожары являются источниками выбросов монооксида азота и оксида азота. По данным карты состояния воздуха Kyiv Smart City, количество этих выбросов значительно превышает норму.

За последний месяц в экосистемах Киевской области количество пожаров возросло более чем в семь раз. Только за последний месяц вокруг Киева произошло 819 пожаров общей площадью 640 гектаров,

– сообщил Начальник Управления по вопросам гражданской защиты КГГА Роман Ткачук.

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Стоит отметить, что твердые частицы есть в воздухе даже тогда, когда мы этого не видим.



Смог в Киеве уже стал привычным явлением

Так воздух в Киеве опасен не только тогда, когда на улице смог?

Да. Аналитики центра CEDOS говорят, что концентрация вредных веществ в воздухе превышает допустимые нормы не только тогда, когда виден смог, а чуть ли не ежедневно. И не только в Киеве, но и других крупных городах Украины.

А что такое эти твердые частицы и чем они опасны?

Твердые частицы (ТЧ) состоят из сложной смеси твердых и жидких частиц органических и неорганических веществ, они в подвешенном состоянии присутствуют в воздухе. Основными их компонентами являются сульфаты, нитраты, аммиак, хлористый натрий, углерод, минеральная пыль и вода.

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Наиболее разрушительны для здоровья частицы диаметром 10 и менее микрон (ТЧ 10, ТЧ 2.5), которые могут проникать глубоко в легкие и оседать в них. Хроническое воздействие твердых частиц усугубляет риск развития сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, а также рака легких.

Как вести себя, когда на улице смог?

Медики советуют пить как можно больше воды: детям нужно выпивать 1,5 л воды в сутки, подросткам и взрослым – до 2 л.

Рекомендовано ограничить пребывание на открытом воздухе в дневные часы пожилым людям, беременным, детям, а также людям, склонным к хроническим болезням верхних дыхательных путей, легких, сердечно-сосудистой системы, аллергическим проявлениям.



Медики советуют пить больше воды во время смога

Во время повышенной солнечной активности (12:00–15:00) лучше совсем воздержаться от прогулок. Находиться в это время на пляже вообще не рекомендуется.

Власти города рекомендуют ограничить движение автотранспорта, особенно грузового, на центральных улицах. При этом движение на центральных автомагистралях должно быть непрерывное, без образования заторов.

А правда, что в селах воздух чище, чем в городах?

Не всегда.

Мы привыкли считать, что в селе – очень хорошая окружающая среда. Но те, кто имеет счастье обитать где-то рядом с большой свинофермой или птицефабрикой, получают плохой воздух. И этими вопросами у нас никто не занимается,

– отметил директор Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского Александр Косовец.

Наблюдения за окружающей средой в сельской местности вообще не ведется. Да и в целом уровень загрязнения воздуха в Украине мониторят не должным образом, поэтому узнать о подлинном масштабе угрозы невозможно.

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