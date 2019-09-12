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      Смог в Киеве и не только: что надо знать о загрязнении воздуха в Украине

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      Смог в Киеве и не только – все о смоге в Украине 2019
      Смог в Киеве: насколько загрязнен воздух в Украине? / Getty images

      Смог над Киевом стал уже традиционным явлением – жители столицы наблюдают необычное "задымление" несколько раз в год. Смог как атмосферное явление опасен не только для жителей крупных городов, но и сельских местностей, где функционируют крупные предприятия.

      В последние дни на смог жалуются жители Левого берега Киева. Сайт "24" объясняет, что означает этот периодический смог в столице и других городах и почему стоит уделить больше внимания проблеме загрязнения воздуха в Украине.

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      Можно ли умереть из-за загрязнения воздуха?

      Да. Ежегодно Всемирная организация здравоохранения насчитывает около 4 миллионов преждевременных смертей от загрязнения атмосферного воздуха.

      Откуда берется смог в Киеве?

      Смог в Киеве, который периодически наблюдают жители столицы, – это зависшие в воздухе опасные твердые частицы.

      Основными причинами смога в столице и Киевской области являются погодные условия и многочисленные пожары.

      Сейчас под Киевом активно горят торфяники и травяной настил. Такие пожары являются источниками выбросов монооксида азота и оксида азота. По данным карты состояния воздуха Kyiv Smart City, количество этих выбросов значительно превышает норму.

      За последний месяц в экосистемах Киевской области количество пожаров возросло более чем в семь раз. Только за последний месяц вокруг Киева произошло 819 пожаров общей площадью 640 гектаров,
      – сообщил Начальник Управления по вопросам гражданской защиты КГГА Роман Ткачук.

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      Стоит отметить, что твердые частицы есть в воздухе даже тогда, когда мы этого не видим.

      Смог над Києвом
      Смог в Киеве уже стал привычным явлением

      Так воздух в Киеве опасен не только тогда, когда на улице смог?

      Да. Аналитики центра CEDOS говорят, что концентрация вредных веществ в воздухе превышает допустимые нормы не только тогда, когда виден смог, а чуть ли не ежедневно. И не только в Киеве, но и других крупных городах Украины.

      А что такое эти твердые частицы и чем они опасны?

      Твердые частицы (ТЧ) состоят из сложной смеси твердых и жидких частиц органических и неорганических веществ, они в подвешенном состоянии присутствуют в воздухе. Основными их компонентами являются сульфаты, нитраты, аммиак, хлористый натрий, углерод, минеральная пыль и вода.

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      Наиболее разрушительны для здоровья частицы диаметром 10 и менее микрон (ТЧ 10, ТЧ 2.5), которые могут проникать глубоко в легкие и оседать в них. Хроническое воздействие твердых частиц усугубляет риск развития сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, а также рака легких.

      Как вести себя, когда на улице смог?

      Медики советуют пить как можно больше воды: детям нужно выпивать 1,5 л воды в сутки, подросткам и взрослым – до 2 л.

      Рекомендовано ограничить пребывание на открытом воздухе в дневные часы пожилым людям, беременным, детям, а также людям, склонным к хроническим болезням верхних дыхательных путей, легких, сердечно-сосудистой системы, аллергическим проявлениям.

      Смог у Києві
      Медики советуют пить больше воды во время смога

      Во время повышенной солнечной активности (12:00–15:00) лучше совсем воздержаться от прогулок. Находиться в это время на пляже вообще не рекомендуется.

      Власти города рекомендуют ограничить движение автотранспорта, особенно грузового, на центральных улицах. При этом движение на центральных автомагистралях должно быть непрерывное, без образования заторов.

      А правда, что в селах воздух чище, чем в городах?

      Не всегда. 

      Мы привыкли считать, что в селе – очень хорошая окружающая среда. Но те, кто имеет счастье обитать где-то рядом с большой свинофермой или птицефабрикой, получают плохой воздух. И этими вопросами у нас никто не занимается,
      – отметил директор Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского Александр Косовец.

      Наблюдения за окружающей средой в сельской местности вообще не ведется. Да и в целом уровень загрязнения воздуха в Украине мониторят не должным образом, поэтому узнать о подлинном масштабе угрозы невозможно.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Статьи Новости Киева Здоровая жизнь Глобальное потепление исследования Экология Наука
      Источник: 24 Канал
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