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      Смог в Киеве: что спровоцировало и стоит ли бить тревогу?

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      Смог в Киеве сейчас, 21 октября 2019 – причина смога в Киеве сегодня
      Что стало причиной смога? / 24 канал

      На выходных и в понедельник утром Киев и область были окутаны смогом. А в сети даже появилась информация, что в Украине сейчас самая высокая в мире концентрация угарного газа. Соответствует ли это действительности и что вызвало такую ситуацию?

      Основными причинами называют погодные условия и сжигание сухой травы и опавших листьев жителями близлежащих к столице районов. И последнее, стоит отметить, не без оснований.

      Читайте также: Почему нельзя жечь листья и траву и какое за это наказание?

      Эколог Александр Соколенко в комментарии 24 каналу объяснил ситуацию в Киеве так: карта уровня СО (угарного газа) в воздухе, которая "гуляет" по социальным сетям, вполне может соответствовать действительности. Но тут стоит отметить: картинка зависит от ряда показателей, таких как время суток, погодные условия, скорость ветра и тому подобное.

      Каким образом может появляться высокий уровень СО? Это могут быть выбросы промышленных предприятий, как в Китае или Индии, автотранспорт, природные пожары и прочее.

      Когда мы говорим о ситуации в Украине, по словам эксперта, фактически каждый год – весной и осенью, наблюдаем одно и то же. Речь идет о массовых случаях сжигания травы и растительных остатков (опавшие листья, овощи и тому подобное).

      В небольших городах и селах сегодня продолжается вот массовое сжигание листьев – и коммунальными службами, и людьми, которые имеют приусадебные участки. За городом фактически везде просто стоит дымовая завеса, потому что на каждом третьем огороде что-то горит. Хоть это и запрещено,
      – говорит эксперт.

      Ухудшает ситуацию и то, что сегодня над центральной Украиной туманная погода, поэтому опавшие листья и остатки растений плохо горят, и, как следствие, выделяется много дыма. "Способствует" увеличению количества таких костров и отсутствие осадков: сейчас сухо, поэтому люди активно сжигают остатки растений.

      Итак причинами высокого уровня задымленности являются прежде всего:
      – изменение климата (аномальная для этой поры погода),
      – безответственность людей,
      – отсутствие государственного контроля.

      Под последним, по словам эксперта, имеется в виду то, что экоинспекция и полиция "ничего не делают для того, чтобы случаи сжигания листьев прекращались и люди, которые этим занимаются, платили штрафы". Сайт 24 канала направил запросы в соответствующие органы для получения детальной информации по этому поводу.

      Поэтому сейчас все накопленные вредные вещества будут рассеиваться и относиться в другие регионы, за пределы Украины.

      Александр Соколенко приводит пример поджога в квартире газеты. Сначала задымленным будет все помещение. Однако, когда мы откроем окна и двери, то через 15 минут ситуация придет в норму. Так же происходит в природе – поэтому все показатели загрязнения быстро меняются. Но сама проблема не исчезает.

      Смог в Україні
      Ситуация по состоянию на 14:00 21 октября

      Высокий уровень СО в воздухе на выходных (19-20 октября) эксперт называет однозначным следствием сжигания растений, поскольку в эти дни показатели не обусловлены прежде всего транспортом, как в будни, когда люди работают.

      Как пишет народный синоптик Наталья Диденко, в ближайшие дни погода не поменяется. То есть, скорее всего, ситуация будет оставаться такой же.

      Сухая погода с небольшим ветром продлится минимум до конца следующей недели. Ориентировочно со среды-четверга немного похолодает. Листья будут падать все больше и больше, надеяться на сознание граждан и просветительскую или карательную деятельность в виде штрафов от соответствующих органов – надежды немного,
      – указывает эксперт.

      Багаття
      Основная причина загрязнения воздуха – сжигание остатков растений

      Как защищаться от загрязнения? Если говорить о 100%, Александр Соколенко отвечает коротко – никак. Можно только добиваться выполнения экологического законодательства. Чтобы люди, нарушающие закон, несли за это ответственность.

      Если человек будет знать, что сейчас поджег остатки тыкв, а через 15 минут к нему приедут и он заплатит штраф, то он этого не будет делать,
      – говорит эксперт.

      По его словам, например, ношение маски здесь не поможет. Ведь даже респиратор защищает только от пыли, а от токсинов и канцерогенов, которые в воздухе, – нет. От них может защитить противогаз, но это – слишком жесткие меры в этой ситуации.

      Когда речь идет о локальных загрязнениях, как на территории Киева, здесь еще выход – уехать на несколько часов, если есть возможность, на территорию, где отсутствуют крупные автомагистрали или фабрики. В столице это может быть Голосеевский лес, Пуща-Водица, Труханов остров, Гидропарк и тому подобное. Таким образом можно себя защищать хотя бы частично.

      Подробнее о том, как вести себя, когда на улице смог, и в чем опасность – читайте в материале 24 канала.

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      Автор: Светлана Попова
      Теги: Публикации Статьи Новости Украины Новости Киева
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