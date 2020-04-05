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      Смог в Киеве: в ГСЧС пояснили причины загрязнения воздуха

      - Читати новину українською
      Смог в Киеве / fakty.ua

      В главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины сказали, что загазованность воздуха в Киеве сохранится ближайшие несколько дней.

      Спасатели отметили, что дело в слабом ветре и повышении температуры в приземном слое. Как отметили на странице ГСЧС в фейсбуке, смог в столице будет сохраняться в течение ближайших дней.

      Обратите внимание Киевсовет выделил 40 миллионов гривен на мониторинг качества воздуха в городе

      Ожидается, что во второй половине дня ситуация стабилизируется.

      Такая ситуация препятствует перемешиванию атмосферных слоев воздуха и приводит к накоплению загрязняющих веществ на поверхности земли,
      – говорится в сообщении.

      Что известно о загрязнении воздуха в Киеве?Жители Киева страдают от смога осенью и весной. Основными причинами называли погодные условия, пожары и сжигание сухой травы и опавших листьев жителями соседних районов.

       

      Забрудненість повітря у різних країнах світу

      Автор: Алена Захарова
      Теги: ГСЧС Экология Смог в Киеве Новости Киева Новости Украины
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