Смог в Киеве: в ГСЧС пояснили причины загрязнения воздуха
В главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины сказали, что загазованность воздуха в Киеве сохранится ближайшие несколько дней.
Спасатели отметили, что дело в слабом ветре и повышении температуры в приземном слое. Как отметили на странице ГСЧС в фейсбуке, смог в столице будет сохраняться в течение ближайших дней.
Обратите внимание Киевсовет выделил 40 миллионов гривен на мониторинг качества воздуха в городе
Ожидается, что во второй половине дня ситуация стабилизируется.
Такая ситуация препятствует перемешиванию атмосферных слоев воздуха и приводит к накоплению загрязняющих веществ на поверхности земли,
– говорится в сообщении.
Что известно о загрязнении воздуха в Киеве?Жители Киева страдают от смога осенью и весной. Основными причинами называли погодные условия, пожары и сжигание сухой травы и опавших листьев жителями соседних районов.
Читайте также
-
Выпуск новостей за 11:00: Пожар на Крещатике. Ситуация на фронтесегодня , 11:47
-
Овсяная каша с вишней и орехами от Евгения Клопотенкосегодня , 09:02
-
Коронавирус в Украине: Киев будет дезинфицировать спецтехника Нацгвардиисегодня , 12:53
-
Во Львове угарным газом отравились три человека, среди них детисегодня , 11:21
-
Украинских врачей в Италии приветствовали песнями Русланы: видеосегодня , 12:23
-
Футуристическая Грузия: смелые решения крупнейшего застройщика Европысегодня , 12:30