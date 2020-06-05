Жители крупных украинских городов смогут протестировать онлайн-голосование на местных выборах 25 октября 2020 года. В Минцифры говорят, что проведут моделирование нового формата участия в голосовании.

Онлайн-голосование будет тестовым

В ведомстве отметили, что голосование не будет реальным, это будет просто тестирование. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью Lb.ua

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Хотим запустить портал, где будет возможность проголосовать за своего кандидата. Но это будет не вместо голосования, а просто моделирование. То есть ты проголосовал на участке, а потом пошел домой и проголосовал онлайн,

– пояснил министр.

Для электронных выборов нужны навыки

Федоров сообщил, что цель такого голосования – показать людям, как правильно регистрироваться, делать и даже менять свой выбор в течение дня. По мнению главы Минцифры, просто разработать модель электронных выборов недостаточно, нужно подготовить инфраструктуру и развивать соответствующие навыки у населения.

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