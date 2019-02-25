Смогут ли ЛГБТ-пары усыновлять детей в Украине: уполномоченный президента по правам ребенка

Нардепы отказались поддержать ратификацию Гаагской конвенции по усыновлению. Потому что она, якобы, позволяет усыновлять украинских детей однополым иностранным парам. Сейчас в Украине каждый пятый малыш рождается вне брака. Что на самом деле позволяет Конвенция и о причинах этой впечатляющей статистики – журналист 24 канала расспросила у Уполномоченного президента по правам ребенка Николая Кулебы.

Сколько сирот в Украине

По состоянию на декабрь 2018 года в Украине на учете находится более 17 тысяч детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Все они могут быть усыновлены.



Из них более 12 тысяч находятся в семейных формах воспитания (опека, попечительство, приемные семьи, детские дома семейного типа) и более 4,5 тысячи воспитываются в государственных учреждениях различного типа.



В то же время, украинские депутаты отказываются голосовать за Гаагскую конвенцию, которая позволяла бы иностранцам усыновлять наших детей.

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Такая нужная Гаагская конвенция

За ратификацию Гаагской конвенции по усыновлению украинские парламентарии долго не хотели голосовать. Многие говорили о необходимости запрета усыновлять наших детей парам из других стран? Какая сейчас ситуация с этим документом?

На данный момент Гаагская конвенция не ратифицирована и результаты прошлогоднего голосования свидетельствуют, что депутаты этого созыва ее не поддержат. Я поддерживаю ратификацию Гаагской конвенции, поскольку она устанавливает более действенные механизмы межгосударственного усыновления, чем те, которые действуют в Украине. В конце концов, Конвенцию ратифицировали более 90 стран мира, и ни одна из них еще не вышла из состава участников.

Кто такой Николай Кулеба?

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка. Основал и возглавил благотворительную организацию "Открытое сердце", позже – международную благотворительную организацию "Служба спасения детей". Создал сеть благотворительных центров помощи беспризорным детям Киева. Открыл первый в Украине "Городской центр ребенка".

Согласно этому документу детей могут усыновлять даже однополые пары?

Конвенция регулирует процедуру усыновления. Определяет как ответственность страны, которая усыновляет ребенка, так и ответственность страны, где он родился. Этот документ позволяет украинцам усыновлять детей из других стран. Сегодня наши граждане не могут этого сделать.

Конвенция не регулирует вопросы усыновления однополыми парами. Этот документ не может вступать в противоречие с законодательством Украины относительно требований, предъявляемых к будущим родителям. Соответствующие положения заложены в статьях 15-17 Конвенции. Согласно им, компетентный орган государства-происхождения ребенка дает заключение о приемлемости или неприемлемости потенциальных усыновителей. Поскольку в соответствии со статьей 211 Семейного кодекса Украины, лицам одного пола запрещено быть усыновителями, Министерство социальной политики будет отказывать таким парам во взятии их на учет в качестве кандидатов на отцовство.

Поэтому ратификация Конвенции не даст права однополым парам на усыновление.



У каждого ребенка должна быть семья

Осознанному родительству должны учить в школе

Три миллиона детей в Украине живут в неполных семьях. Как вы можете объяснить такие впечатляющие цифры?

Статистика действительно ужасная. Это почти половина детского населения! В обществе назрела проблема семейных ценностей. Роль семьи постепенно отходит на второй план, что является неправильным. Молодежь не понимает функций семьи, не осознает семейных ролей, не чувствует ответственности за своих близких.

К сожалению, никто не работает над формированием этих принципов. Сейчас молодежь возлагается только на опыт собственного детства, который не всегда положительный.

Сегодня молодые люди интерпретируют любовь только как эмоциональную составляющую. Но семья – это не только эмоция, это и функция воспитания, общего быта. Они не всегда понимают, зачем они создают семью, не знают ответа на вопрос – что мне делать и какова моя ответственность. Нет понимания этапов развития семьи, кризисов, которые происходят и закономерны. Поэтому, часто молодые люди в формировании собственной семьи повторяют ошибки родителей.



Для уменьшения количества разводов, молодежи надо объяснять – как это жить семьей

Возможно, молодежь нужно учить семейным отношениям?

Конечно, это очень важно. Ведь именно из-за незнания, непонимания ответственности и разрушаются семьи. И очень обидно – от недостатка таких знаний страдают не только супруги, но и дети. Часто дети, которые воспитываются в семье, где развелись родители, очень уязвимы. Ведь они становится свидетелями напряженных отношений, предшествующих разводу. Нередко родители пытаются манипулировать ребенком, чтобы досадить второй половинке.

По моему убеждению – обучение детей осознанному родительству должно начинаться еще в школе, где должны объяснять принципы формирования семейных отношений.

Обычно, после развода дети остаются с матерью, а с отцом общаются редко. В школах преподавателей-мужчин мало, как следствие девочки и мальчики не видят мужскую модель поведения.

На самом деле, случаев, когда ребенок остается с отцом больше, из года в год. Конечно, чаще ребенка воспитывает мама, поэтому роль отца в его жизни утрачена. Когда он вырастает, то не понимает – какая роль в семейных отношениях отводится мужчине.

Нужно, чтобы родители понимали – развод не должен означать прекращение участия в воспитании ребенка. Я обращаюсь и к мамочкам, и к папам – помогите ребенку сохранить доверительные отношения с тем из родителей, который проживает отдельно. Это очень важно для вашего ребенка, для его хорошего эмоционального состояния, психического здоровья и вообще будущего.

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Ненужные жертвы

Немало успешных бизнес-леди рожают малышей "для себя". Часто эти дети даже не знают папы, в этом случае есть какие-то угрозы для них?

Да, конечно. Действительно, современные женщины сильны, независимы и многое могут делать самостоятельно. Но когда мы говорим о всестороннем и полноценном развитии мальчиков и девочек, то должны понимать, что роли отца и матери в воспитании ребенка разные, их нельзя подменить.

Дети, выросшие в такой семье, бывают очень зависимыми от мамы, которая иногда не желает их отпускать в самостоятельную жизнь. И, как показывает практика, таким детям сложно создать собственную семью, вероятность развода у них значительно выше, чем у других.



Родители должны понимать – развод не повод забыть о ребенке

До сих пор актуален стереотип – сохранять семью ради ребенка. Это оправданная жертва?

В любом случае такое сосуществование родителей не в пользу детям. Если мама и папа несчастны, дети это чувствуют, ведь их страдания и боль передаются ребенку. Я не верю в то, что ребенок может расти счастливым в семье, где нет счастливых отношений между супругами. Как правило, это приводит к внутренним семейным конфликтам и наносит вред детской психике. Такие семьи все равно разводятся. Но за время, пока родители пытались сохранить семью, ребенок страдал от негативных отношений между супругами.

Часто такую ​​аргументацию мы слышим от пар, в чьих отношениях имеет место домашнее насилие. Такое оправдание характерно преимущественно для женщин, которые не хотят оставлять мужчин-агрессоров. Обычно, женщина является жертвой и пытается сохранить отношения, но это точно не в интересах ребенка. В таких семьях не будет здоровых отношений и, соответственно, благоприятной атмосферы для воспитания детей.

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Сколько детей в Украине рождается вне брака?

Каждый пятый ребенок в Украине рождается вне брака, а в некоторых регионах – даже каждый третий.

Читайте на сайте 24 канала скоро: о том, какое наказание предусмотрено для малолетних агрессоров и почему дети бьют взрослых ради развлечения – в продолжении интервью с Николаем Кулебой.