Смогут ли люди с судимостью владеть оружием после его легализации, – мнение юриста

Дискуссия о легализации оружия ведется уже давно. На сайте президента даже было зарегистрировано несколько петиций, которые набрали достаточно голосов для рассмотрения. Правда, президент отметил, что этот вопрос пока не актуален.

О возможных последствиях легализации короткоствольного оружия и почему закон не убережет от случайных жертв, – журналистке 24 канала рассказывает эксперт по уголовному праву, кандидат юридических наук Григорий Усатый.

Оружие "в законе"

Нужен ли нам закон, регулирующий оборот оружия?

Однозначно! Проблема в законодательном регулировании оборота оружия не просто актуальна, она уже перезрела. Это нужно сделать как можно быстрее. И вот почему: сегодня у нас в обращении находится большое количество оружия как легального, так и нелегального. Не обращать внимание на существование такой проблемы государство не может себе позволить. Если у нас нет специального закона для регулирования этих вопросов, мы подвергаем простых граждан целому ряду опасностей.

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Какой закон мы хотим чтобы был принят?

Когда мы говорим об урегулировании оборота оружия, стоит выделять оборот оружия вообще и вопрос относительно урегулирования обращения короткоствольного огнестрельного оружия. Такое оружие является главной изюминкой тех законопроектов, которые сегодня подаются в ВРУ. Лоббисты оружия хотят разрешить населению владеть, пользоваться, применять короткоствольное огнестрельное оружие. Могу сказать – постановка вопроса именно таким образом не ко времени. Есть несколько аспектов, на которые я бы хотел обратить внимание. Прежде всего, при решении этого вопроса мы не можем игнорировать мнение большей части населения нашей страны.

Кто такой Григорий Усатый?

Эксперт по уголовному праву, кандидат юридических наук. Работал в органах налоговой милиции. Заведовал сектором безопасности, оборонного, правоохранительного законодательства и судебной реформы Центра нормопроектного обеспечения деятельности Президента Украины. Главный консультант комитета ВРУ по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

Что думают украинцы о легализации оружия, смотрите здесь:

На сайте президента было зарегистрировано несколько петиций по легализации оружия. Обе набирали по 25 тысяч необходимых голосов, однако является ли это достаточным аргументом для его легализации?

Попытки разрешить населению покупать короткоствольное огнестрельное оружие делались давно, но они не нашли широкой поддержки населения. Несмотря на то, что на сайте президента как предыдущего, так и нынешнего регистрировались электронные петиции, набравшие 25 тысяч необходимых голосов, все же по результатам социологических опросов лишь 11% украинцев поддерживают владение оружием, а 82% – против.

Положительные примеры легализации

Однако в СМИ часто приводят примеры наших соседей, где легализация оружия положительно повлияла, в частности, на криминогенную ситуацию в стране...

Действительно, очень часто в СМИ манипулятивно вспоминают зарубежный опыт успешного внедрения в оборот огнестрельного оружия гражданского назначения. В частности, речь идет и о молдавском опыте. Но всем понятно – минимизация уровня преступности, а именно на такой потенциально возможный результат указывают сторонники легализации короткоствольного огнестрельного оружия, не зависит от урегулирования его обращения. Уменьшение уровня преступности, прежде всего, зависит от других факторов: активизации экономики государства, эффективной работы судебных и правоохранительных органов, глобального выполнения требований действующего законодательства. Еще один парадокс – небольшие демократические государства, которые в качестве положительного примера приводят лоббисты оружия, декларируют необходимость ограничения этой свободы в вопросах безопасности как граждан государства, так и общества. Поэтому они идут по пути ограничения и глобального контроля именно вопроса оружия.

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В случае легализации оружия его будут выдавать только определенному кругу людей, о каких рисках идет речь в таком случае?

Когда мы вводим в свободное обращение продажу короткоствольного огнестрельного оружия (пистолеты, револьверы), должны понимать – население подвергнет себя опасности. Даже в таком специальном законе невозможно установить надежные предохранители для недопущения к оружию неадекватных лиц. А это люди с различными видами зависимости (наркотики, алкоголь, психически больные, судимые и т.д.). Есть такой юридический нюанс: человек с судимостью, например, за насильственное преступление или вооруженное нападение, после того как отбудет наказание и судимость будет снята и погашена, будет считаться таковым, что не привлекался к уголовной ответственности. Таким образом, этот человек наравне с законопослушными гражданами будет иметь право на приобретение оружия.

Кроме того, в Украине действует закон о недопущении преследования и наказания лиц-участников событий на территории Луганской и Донецкой областей (так называемая зона ОРДЛО). Таким образом, право на владение оружием могут получить в том числе и боевики из ОРДЛО. Есть и такой риск.



Григорий Усатый имеет предостережения относительно легализации оружия / Фото Facebook Григория Усатого

В то же время, большинство людей, которые получат оружие, все же адекватные...

Можно смоделировать несколько ситуаций. К примеру, едет пьяный водитель, а его останавливает полицейский; водитель отказывается выполнить законные требования патрульного и откроет огонь на поражение чтобы скрыться с места ДТП или избежать юридической ответственности.

Среди других примеров. Сегодня общество агрессивное и наэлектризованное, поэтому не трудно спрогнозировать конфликт, спровоцированный незначительным поводом. В частности, в час пик в метро или стычки футбольных фанатов после проигрыша любимой команды.

Еще один момент – завладение преступниками легальным оружием законопослушных граждан и дальнейшее его использование в противоправных целях. Речь идет о том, что оружием мало владеть, им еще надо уметь воспользоваться. Чего порой не умеют даже профессиональные правоохранители или военнослужащие. Что уж говорить об обычных гражданах. Их оружие может в них и выстрелить. Это вполне прогнозируемый вариант. Эти примеры заставляют задуматься.

Сторонники легализации оружия утверждают, что будет введен ряд предохранителей. К примеру, сначала можно давать оружие тем, кто имеет опыт его использования – нашим патриотам, которые воевали в зоне АТО.

Но оружие могут получить даже патриотически настроенные добровольцы, а в некоторых из них на войне травмировалась психика. Думаю, что учитывая негативные примеры, стоит быть осторожным. Особенно, когда речь идет о преступлениях, совершаемых бывшими добробатамы, работниками из структуры МВД, активистами и т.д. Стоит вспомнить и убийство экс-депутата Вороненкова, громкое задержание воинов "Торнадо", расстрел на стационарном посту полиции под Быковней, убийство 3-летнего ребенка известного бизнесмена и тому подобное. Мы говорим о том, что люди могут быть патриотами, но с поствоенным синдромом. Можно ли доверять оружие даже таким людям – не уверен.



Легализируя оружие, не стоит забывать о поствоенном синдроме / Фото 24 канала

Самооборона или самосуд?

Не спровоцирует ли легализация оружия волны самосуда?

Если мы хотим строить правовое государство, тогда надо смотреть как в ведущих странах мира реализуется задача по защите своих граждан. Это делают профессиональные люди, то есть правоохранители. Именно так это и должно происходить.

Обратный путь может привести к многочисленным случаям самосуда, превышению разрешенных пределов самообороны, судам Линча и тому подобное. Люди, не довольные работой правоохранителей, перебирают их функции на себя. Как следствие, открывается стрельба в центре города, но рядом могут быть прохожие. Оружие – это источник повышенной опасности. Принципиально – нельзя подменять правоохранительные органы простым решением – разрешением гражданам на приобретение короткоствольного огнестрельного оружия.

Опасность именно такого вида оружия в том, что оно предполагается для скрытого ношения. Это не охотничье оружие, которое хранится дома. Массовое владение оружием может спровоцировать многочисленные увольнения правоохранителей из-за рисков для жизни и здоровья во время прохождения службы.

По вашему мнению – насколько актуален сейчас вопрос легализации оружия?

По моему убеждению, пока введение такого оборота оружия – не актуально. Это не является приоритетным вопросом. Ведь людей гораздо больше интересует реформа земли, пенсионная, образования, здравоохранения и тому подобное.

В условиях проведения АТО, экономического кризиса владение короткоствольным оружием автоматически снижается в рейтинге вопросов, требующих немедленного решения.