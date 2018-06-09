Смолий назвал дату, когда Украина может получить новый транш МВФ

Глава Нацбанка Украины Яков Смолий предположил, что государство может получить пятый денежный транш от Международного валютного фонда уже к осени 2018 года. При этом Смолий напомнил, что Украина ожидает решение МВФ уже больше года.

Об этом глава НБУ сказал в интервью ZN.UA.



"Четвертый пересмотр программы и получение пятого транша МВФ мы ожидаем до осени. Украина брала на себя определенные обязательства. Более года мы ждем пересмотра по ряду причин", – сказал Смолий.

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По его словам, первой причиной является формирование цены на газ по принципу импортного паритета.

"Под это обязательство финансирование уже поступило. Но мы его до сих пор не выполнили. Причины понятны – поднимать тарифы на газ перед выборами никто не соглашается", – пояснил глава НБУ.

"Вторая причина – это Антикоррупционный суд. На этой неделе Верховная Рада наконец одобрила законопроект, и мы надеемся, что это даст зеленый свет для дальнейших переговоров с МВФ", – рассказал Смолий.