13:55
16 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 ЦИК ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Секрет семейных ценностей Кадырова. Жириновский разоблачил Навального
      Вєсті Кремля
      20:55, 14 сентября
      Вести.UA. Жир: Баканова поймали с поличным. Аваков хочет в отставку
      Вєсті.UA
      19:23, 14 сентября
      Разрушение исторических зданий в Киеве: кто к этому причастен
      ЦРУ
      09:00, 13 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      БЮДЖЕТ 2020 ЦИК ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Смотрим за ним, – Богдан о том, почему с увольнением Кличко не торопятся

      64 Читати новину українською
      Андрей Богдан и Виталий Кличко
      Андрей Богдан и Виталий Кличко / скриншот из видео

      Кабмин еще в начале сентября согласовал за увольнение Виталия Кличко с должности главы КГГА. Этим вопросом в августе активно занимался Андрей Богдан. Глава Офиса Президента намекал на неэффективность Кличко и требовал согласования его увольнения еще от правительства Владимира Гройсмана. Теперь, когда все точки над и может расставить подпись президента, увольнение Кличко отложили в долгий ящик.

      На вопрос, почему дело замерло на месте, глава Офиса Президента лишь отшучивается: говорит среди кандидатов на пост главы КГГА – видит себя. Об этом он рассказал в интервью BBC.

      Актуально: Не скажешь сразу – потеряешь момент: Богдан рассказал, о чем шепчет на ухо Зеленскому

      "Кличко надо уволить, согласно Конституции. Впрочем, сейчас мы смотрим за ним", – шутит Богдан.

      Глава ОП добавляет: Кличко ему всегда нравился, правда, только как спортсмен.

      Он нам всегда нравился. Он великий спортсмен, он хороший человек, видимо. Просто где-то он пошел не туда,
      – говорит он.

      Богдан загадочно намекает: наименьшая проблема в эпопее со сменой главы КГГА – это кандидаты, которые заменят Кличко. По его словам, таким человеком может быть даже он сам.

      "Последние события показали, что аудитория видит оппонентом Кличко Богдана. Я считаю, что для меня это спуститься на несколько ступенек вниз. С другой стороны, я свою функцию уже почти выполнил – как первая ступень ракеты, которая выводит ее на орбиту, – я уже ее почти вывел. И мне надо заняться чем-то серьезным. Например, выборами мэра. Я хохмлю, конечно... Но почему бы и нет?" – снова отшучивается глава ОП.

      Что известно о скандале между Кличко и Офисом Президента?

      Еще в июле 2019 года руководитель Офиса Президента Андрей Богдан предложил уволить Виталия Кличко с должности руководителя Киевской городской государственной администрации. Правительство Владимира Гройсмана этот вопрос рассматривать отказалось.

      Однако уже новый Кабинет Министров одобрил представление об увольнении Кличко с должности председателя КГГА 4 сентября и тогда же направил соответствующий документ в Офис Президента. В тот же день в КГГА опубликовали обращение председателей фракций Киевсовета к Зеленскому с просьбой снова назначить Кличко на должность главы горгосадминистрации.

      На следующий день ряд депутатов заявили, что документ за подписью глав фракций с просьбой переназначить Кличко не согласовывался во фракциях. Мол, он является манипуляцией, и они ее не поддерживают.

      12 сентября Виталий Кличко заявил, что начинает консультации с главами депутатских фракций и групп Киевского городского совета относительно досрочного прекращения полномочий Киевсовета 8-го созыва.

      blog_ava
      Танцы со звездами 2019: все участники третьего сезона популярного шоу
      сегодня
      16512
      Теги: Новости политики Новости Украины Андрей Богдан Офіс Президента Виталий Кличко КГГА Новости Киева
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Ремонт триває і мільйони ще виділятимуть: чим закінчилася суперечка Зеленського та Філатова
      сегодня , 12:30 Ремонт триває і мільйони ще виділятимуть: чим закінчилася суперечка Зеленського та Філатова
      Дмитро Гнап 201
      Самопожертвование ради языка и идентичности, или Что защищает Украину от судьбы Удмуртии
      сегодня , 12:00 Самопожертвование ради языка и идентичности, или Что защищает Украину от судьбы Удмуртии
      Павло Казарін 175
      Волевые победы "Шахтера" и "Карпат", "Динамо" проигрывает "Десне": главные итоги 7-го тура УПЛ
      сегодня , 08:35 Волевые победы "Шахтера" и "Карпат", "Динамо" проигрывает "Десне": главные итоги 7-го тура УПЛ
      Ігор Саджениця 271
      Главные новости 15 сентября: Проект бюджета на 2020 год и Марш равенства в Харькове
      сегодня , 08:07 Главные новости 15 сентября: Проект бюджета на 2020 год и Марш равенства в Харькове
      1890
      Хто вороги США і на що українці витрачають гроші: блоги тижня
      15 сентября , 22:00 Хто вороги США і на що українці витрачають гроші: блоги тижня
      Блоги тижня 682
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук