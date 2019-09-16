Смотрим за ним, – Богдан о том, почему с увольнением Кличко не торопятся

Кабмин еще в начале сентября согласовал за увольнение Виталия Кличко с должности главы КГГА. Этим вопросом в августе активно занимался Андрей Богдан. Глава Офиса Президента намекал на неэффективность Кличко и требовал согласования его увольнения еще от правительства Владимира Гройсмана. Теперь, когда все точки над и может расставить подпись президента, увольнение Кличко отложили в долгий ящик.

На вопрос, почему дело замерло на месте, глава Офиса Президента лишь отшучивается: говорит среди кандидатов на пост главы КГГА – видит себя. Об этом он рассказал в интервью BBC.

Актуально: Не скажешь сразу – потеряешь момент: Богдан рассказал, о чем шепчет на ухо Зеленскому

"Кличко надо уволить, согласно Конституции. Впрочем, сейчас мы смотрим за ним", – шутит Богдан.

Глава ОП добавляет: Кличко ему всегда нравился, правда, только как спортсмен.

Он нам всегда нравился. Он великий спортсмен, он хороший человек, видимо. Просто где-то он пошел не туда,

– говорит он.

Богдан загадочно намекает: наименьшая проблема в эпопее со сменой главы КГГА – это кандидаты, которые заменят Кличко. По его словам, таким человеком может быть даже он сам.

"Последние события показали, что аудитория видит оппонентом Кличко Богдана. Я считаю, что для меня это спуститься на несколько ступенек вниз. С другой стороны, я свою функцию уже почти выполнил – как первая ступень ракеты, которая выводит ее на орбиту, – я уже ее почти вывел. И мне надо заняться чем-то серьезным. Например, выборами мэра. Я хохмлю, конечно... Но почему бы и нет?" – снова отшучивается глава ОП.

Что известно о скандале между Кличко и Офисом Президента?

Еще в июле 2019 года руководитель Офиса Президента Андрей Богдан предложил уволить Виталия Кличко с должности руководителя Киевской городской государственной администрации. Правительство Владимира Гройсмана этот вопрос рассматривать отказалось.

Однако уже новый Кабинет Министров одобрил представление об увольнении Кличко с должности председателя КГГА 4 сентября и тогда же направил соответствующий документ в Офис Президента. В тот же день в КГГА опубликовали обращение председателей фракций Киевсовета к Зеленскому с просьбой снова назначить Кличко на должность главы горгосадминистрации.

На следующий день ряд депутатов заявили, что документ за подписью глав фракций с просьбой переназначить Кличко не согласовывался во фракциях. Мол, он является манипуляцией, и они ее не поддерживают.

12 сентября Виталий Кличко заявил, что начинает консультации с главами депутатских фракций и групп Киевского городского совета относительно досрочного прекращения полномочий Киевсовета 8-го созыва.