Смотрите "Вести Кремля". Шутка кемеровского губернатора. Первый дрон почты России – в хлам
Сегодня в программе "Вести Кремля" – с 1997 года бессменный кемеровский губернатор Аман Тулеев, который только в субботу начал принимать родственников потерпевших в своем кабинете, первого апреля написал Путину заявление об отставке. А тем временем почта России вышла на новый уровень. Точнее, не вышла.
В городе Волоколамск 11-летний мальчик пригласил на свалку "Ядрово" самого Путина.
Если бы существовали психиатры, которые специализируются на больных странах, то они бы однозначно заинтересовались крестным ходом на Кубани.
На какой беспрецедентный шаг перед футбольным Чемпионатом мира идет российское МВД, чтобы спасти репутацию тамошней полиции?
Об этом и многом другом смотрите на 24 Канале сегодня в 20:30. Будет интересно!
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Казус Макрона: Безсмертный рассказал, кто станет новым президентом Украины11 октября 2017 , 11:58
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине20 марта , 13:45
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы30 ноября 2017 , 20:00
Не Крым и не Донбасс: Порошенко назвал главную цель России20 февраля , 19:01
Евроколея от Львова в Варшаву: Парубий рассказал детали23 октября 2017 , 01:55
Новый взгляд SKODA OCTAVIA: тест-драйв от Авто2421 февраля , 15:00