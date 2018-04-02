Смотрите "Вести Кремля". Шутка кемеровского губернатора. Первый дрон почты России – в хлам

Сегодня в программе "Вести Кремля" – с 1997 года бессменный кемеровский губернатор Аман Тулеев, который только в субботу начал принимать родственников потерпевших в своем кабинете, первого апреля написал Путину заявление об отставке. А тем временем почта России вышла на новый уровень. Точнее, не вышла.

В городе Волоколамск 11-летний мальчик пригласил на свалку "Ядрово" самого Путина.

Если бы существовали психиатры, которые специализируются на больных странах, то они бы однозначно заинтересовались крестным ходом на Кубани.

На какой беспрецедентный шаг перед футбольным Чемпионатом мира идет российское МВД, чтобы спасти репутацию тамошней полиции?

Об этом и многом другом смотрите на 24 Канале сегодня в 20:30. Будет интересно!