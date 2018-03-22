Смотрите "Вести.UA". Герой Украины и террорист Савченко. Саакашвили готовит туфли до Украины

Сегодня в свежем выпуске программы "Вести.UA" – история летчицы с голливудским сценарием в самом разгаре: следователи СБУ задержали нардепа Надежду Савченко. Экс-президент Грузии осел в Амстердаме, однако оттуда грозит "барыгам" и не оставляет надежды вернуться в Киев.

За что только ни критикуют народных депутатов. Прогулы, лоббирование интересов, е-декларирования. Однако, лишь в одном избранники справляются на отлично – это кнопкодавство, а чемпион среди них Антон Яценко. На этот раз титулованный депутат в очередной раз защитил свой титул.

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