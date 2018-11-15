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      "Смотрящие" за регионами: активисты назвали, кто именно решает закрыть рот общественным деятелям

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      Посредники между властью и активистами. Они занимают сразу две должности. Одну – приближенную к верхушке власти, другую – неофициальную, которую в народе называют "смотрящий". Они являются "серыми кардиналами" своих участков и решают вопросы региона для собственной выгоды.

      После нападения на Екатерину Гандзюк в СМИ "смотрящим" за Херсоном назвали депутата Николая Паламарчука. Мол, именно он решает, кому закрыть рот. Сам нардеп это отрицает и угрожает журналистам судом.

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      И это не единичный случай. Активисты назвали и другие города и регионы, где есть политики и бизнесмены, которых поставили наблюдать.

      Одесский активист Сергей Стерненко уверен, что в его регионе "смотрящий" за активистами советник главного полицейского Одесской области.

      Одним из таких лиц можно назвать "местного Антона Геращенко" по линии МВД, который связан с Геннадием Трухановым и является одновременно советником начальника полиции Одесской области – Руслан Форостяк,
      – отметил активист Сергей Стерненко.

      Одесская область – лидер среди регионов в Украине за нападениями на активистов.


      Нападения на активистов в Одессе за 2018 год

      После покушений на общественных деятелей неравнодушные устраивают акции под управлением Нацполиции. Требуют отставки главного правоохранителя, которого обвиняют в бездействии. Чтобы урегулировать подобные конфликты, "смотрящий" за активистами договаривается с представителями различных общественных организаций, чтобы те не выходили на митинги.

      По словам Стерненко, из собственных источников имеет информацию, что подобными делами занимается Руслан Форостяк – бывший активист, который сам внезапно оказался у власти.

      Его задача – максимально дробить гражданское общество, и часть общественных активистов сделать лояльными к местной власти,
      – уверяет Стерненко.

      Но Форостяк, как вероятный человек, который следит за активистами в Одессе, – лишь пример целой системы.

      "Смотрящих" в регионе может быть несколько. Все они занимаются своими сферами, но, как правило, "принадлежат одному хозяину". У руля, как правило, бизнесмены и политики. Эта система контролирует регион: решает, за что голосовать местным депутатам, за что митинговать продажным активистам, на что тратить деньги.

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      На примере Херсона тамошний активист Сергей Никитенко говорит: ни для кого не секрет, что их территорию контролирует заместитель главы Администрации Президента Виталий Ковальчук.

      Он опирается на бывшего главного таможенника Херсонщины Кулюка, которого люстрировали. Он переизбрался и стал главой областного совета. Ковальчук считается "серым кардиналом" на Херсонщине,
      – сказал активист Сергей Никитенко.

      Общественных деятелей в Херсоне, по его словам, контролируют силовики, равно как и в Одессе.

      А вот активисту Игорю Мазуру известен вероятный "смотрящий" Сумщины.

      Сумщина уже давно в сфере интересов Андрея Деркача. Во времена Януковича там был человек Юлии Тимошенко. Сегодня же Юлия Тимошенко пытается договориться с Деркачом,
      – заявил активист Игорь Мазур.

      Активисты говорят, Украину уже давно разделили между собой. Все "смотрящие" и до сих пор контролируют настроения в своих регионах, где правит круговая порука.

      Поэтому крайне важно менять не только тех, кто будет сидеть на Банковой и под куполом, но и местных политиков. Они смогут создать противодействие пережиткам советских подходов к управлению регионами.

      Автор: Егор Скорина
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Херсона Сумы Новости Одессы
      Источник: 24 канал
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