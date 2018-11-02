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      Сможет ли "Динамо" сохранить интригу в чемпионской гонке с "Шахтером": прогноз аналитиков

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      Шахтер – Динамо прогноз
      Шахтер – Динамо прогноз / ФК "Шахтар"

      В субботу, 3 ноября, в Харькове состоится украинское "классико" – матч между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо». Можно с уверенностью сказать, что "Шахтер" приложит все усилия, чтобы прервать свою безвыигрышную серию в поединках с киевлянами и увеличить отрыв от конкурентов в турнирной таблице. Динамо также будет настраиваться только на победу, чтобы сохранить интригу в чемпионской гонке.

      К важнейшей игре клубы подходят в разном состоянии: проблема "Динамо" – длительный игровой кризис. В прошлом туре команда дома проиграла новичку Премьер-лиги "Львову", а в Лиге Европы с трудом одолела "Ренн" благодаря голу на последних минутах. Победа 3:1 в матче Кубка Украины – довольно слабое утешение.

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      "Шахтер" же потерпел сокрушительное домашнее поражение 0:3 в Лиге чемпионов от "Манчестер Сити" и разгромил новичка УПЛ "Арсенал-Киев" с аналогичным счетом в матче чемпионата. После этого была кубковая игра с "Олимпиком", где тренер дал возможность отдохнуть многим ключевым игрокам.

      В предстоящем матче больше шансов на победу у "Шахтера". Аналитики PariMatch оценивают вероятность успеха "горняков" в 55%, "Динамо" – 20%. Впрочем, киевляне уже неоднократно доказывали, что способны выигрывать матчи, в которых изначально считаются андердогами. К тому же, остается под вопросом участие в игре ключевых игроков "Шахтера" – Марлоса и Тайсона. Даже если они успеют восстановиться после травм, то вряд ли будут в оптимальных кондициях.

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      Стоит отметить, что в этом сезоне нас ждет еще одно противостояние "Шахтера" и "Динамо". Эти команды встретятся в 1/4 финала Кубка Украины. Игра состоится 3 апреля 2019 года на поле "горняков".

      Теги: Футбол Шахтер Динамо Спорт УПЛ
      Источник: 24 Канал
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