Сможет ли Кернес пройти в Верховную Раду и кому это выгодно: мнения экспертов

Побороться за мандаты решили и новые для парламента лица. Так, сначала ходили слухи, что – оппозиционный Геннадий Кернес возглавит список партии "Возрождение". Впоследствии стало известно, что он решил объединиться с мэром Одессы Геннадием Трухановым. Эксперты поделились своими мыслями относительно того, кому может быть выгодным поход в Раду партии мэров.

20 мая появилась информация о том, что мэры Одессы и Харькова объединились и идут на парламентские выборы-2019.

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"Наша задача – влить новую кровь в Верховную Раду, сделать так, чтобы туда пришли люди, которые знают проблемы на местах, что имеют план их решения. И наша задача с мэром Трухановым – дать этим людям инструмент решения проблем на местах. Но, мы были и останемся городскими головами Харькова и Одессы", – подчеркнул Кернес.

Рассказать о парламентских амбициях нашему телеканалу сам Геннадий Кернес отказался. А у Труханова сообщили, что на следующей неделе будет пресс-конференция по партии. Де-юре платформой для объединения станет партия Труханова "Доверяй делам".

Эксперты же дали новой политсиле условное название – "партия мэров". Нардеп Виталий Хомутынник заявил, что Партия "Возрождение" идет вместе с ними. А еще – часть партии "Наш край" и нардепы группы "Воля народа".



С какими партиями может пойти в Раду Кернес

О том, что партия "Возрождение" вела переговоры с Кернесом, чтобы он стал первым номером их списка, еще на прошлой неделе сообщил нардеп.

Мы считаем, что господин Кернес – это не наихудшая кандидатура, которая могла бы возглавить список партии "Возрождение", если бы было на то его согласие и если бы это решил съезд партии,

– сказал депутат Антон Яценко.

Как эксперты отреагировали на решение мэров иди в Верховную Раду

Политолог Михаил Бесараб заявил, что в этом нет абсолютно ничего нового. "Это просто реинкарнация бывшей части "Партии регионов" в некую новую политическую силу, которую они будут позиционировать как партию опытных хозяйственников", – ответил эксперт.

И каждый в Раду пойдет за своим. Политолог считает, что Кернеса подталкивают под купол незакрытые уголовные производства.

Кому выгодно, чтобы Кернес прошел в Раду

Некоторые эксперты уверяют, что завести Геннадия Кернеса в Раду выгодно олигарху Коломойскому. С ним Кернес встречался в Израиле.

Коломойский расставляет яйца в разные корзины. Например, его стратегия – это ставить на региональные партии, потому что "Возрождение" – это региональная, а не всеукраинская партия. В Западной Украине такой региональной партией является "Укроп",

– считает политический аналитик Тарас Семенюк.

Кстати, в апреле этого года к олигарху в Израиль наведывались нардепы от того же "Возрождения" – Виталий Хомутынник и Андрей Шипко.



Кернес действительно летал к Коломойскому в Израиль

"Пройти в Раду партия мэров-хозяйственников сможет", – говорит журналистка Соня Кошкина.

Напомню, что в одной только Одессе около 700 тысяч избирателей. Поэтому у Труханова очень большие рейтинги, у Кернеса они также исторически очень высокие. Собственно, только за счет Харькова и Одессы они могут получить хороший результат,

– отметила Кошкина.

Отметим, что сам Геннадий Кернес, который возглавляет Харьков с 2010 года, слыл человеком, который способен быстро подстраиваться под любую новую власть. Он сотрудничал с командой оранжевых, а затем присоединился к "Партии регионов" и весной 2014 не стеснялся ходить с георгиевской лентой по Харькову, за что его не раз жестко критиковали местные активисты.