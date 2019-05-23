13:48
23 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НАЗНАЧЕНИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Дворец для Киррила. Black Jack и бильярд
      Вєсті Кремля
      23:50, 22 мая
      Вести.UA: "Ящик Пандоры" Зеленского. Гройсман украинский Кристиан Бэйл
      Вєсті.UA
      20:28, 22 мая
      Почему бесплатные операции в Институте сердца стоят десятки тысяч: скандальные истории
      ЦРУ
      09:00, 22 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Приватизация 90-х в Украине
      Згадати все
      23:23, 17 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НАЗНАЧЕНИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019

      Сможет ли Кернес пройти в Верховную Раду и кому это выгодно: мнения экспертов

      163 Читати новину українською

      Побороться за мандаты решили и новые для парламента лица. Так, сначала ходили слухи, что – оппозиционный Геннадий Кернес возглавит список партии "Возрождение". Впоследствии стало известно, что он решил объединиться с мэром Одессы Геннадием Трухановым. Эксперты поделились своими мыслями относительно того, кому может быть выгодным поход в Раду партии мэров.

      20 мая появилась информация о том, что мэры Одессы и Харькова объединились и идут на парламентские выборы-2019.

      Читайте также: Указ Зеленского о роспуске Рады обжаловали в Верховном суде

      "Наша задача – влить новую кровь в Верховную Раду, сделать так, чтобы туда пришли люди, которые знают проблемы на местах, что имеют план их решения. И наша задача с мэром Трухановым – дать этим людям инструмент решения проблем на местах. Но, мы были и останемся городскими головами Харькова и Одессы", – подчеркнул Кернес.

      Рассказать о парламентских амбициях нашему телеканалу сам Геннадий Кернес отказался. А у Труханова сообщили, что на следующей неделе будет пресс-конференция по партии. Де-юре платформой для объединения станет партия Труханова "Доверяй делам".

      Эксперты же дали новой политсиле условное название – "партия мэров". Нардеп Виталий Хомутынник заявил, что Партия "Возрождение" идет вместе с ними. А еще – часть партии "Наш край" и нардепы группы "Воля народа".

      З якими партіями може піти в Раду Кернес
      С какими партиями может пойти в Раду Кернес

      О том, что партия "Возрождение" вела переговоры с Кернесом, чтобы он стал первым номером их списка, еще на прошлой неделе сообщил нардеп.

      Мы считаем, что господин Кернес – это не наихудшая кандидатура, которая могла бы возглавить список партии "Возрождение", если бы было на то его согласие и если бы это решил съезд партии,
      – сказал депутат Антон Яценко.

      Как эксперты отреагировали на решение мэров иди в Верховную Раду

      Политолог Михаил Бесараб заявил, что в этом нет абсолютно ничего нового. "Это просто реинкарнация бывшей части "Партии регионов" в некую новую политическую силу, которую они будут позиционировать как партию опытных хозяйственников", – ответил эксперт.

      И каждый в Раду пойдет за своим. Политолог считает, что Кернеса подталкивают под купол незакрытые уголовные производства.

      Кому выгодно, чтобы Кернес прошел в Раду

      Некоторые эксперты уверяют, что завести Геннадия Кернеса в Раду выгодно олигарху Коломойскому. С ним Кернес встречался в Израиле.

      Коломойский расставляет яйца в разные корзины. Например, его стратегия – это ставить на региональные партии, потому что "Возрождение" – это региональная, а не всеукраинская партия. В Западной Украине такой региональной партией является "Укроп",
      – считает политический аналитик Тарас Семенюк.

      Кстати, в апреле этого года к олигарху в Израиль наведывались нардепы от того же "Возрождения" – Виталий Хомутынник и Андрей Шипко.

      Кернес дійсно літав до Коломойського в Ізраїль
      Кернес действительно летал к Коломойскому в Израиль

      "Пройти в Раду партия мэров-хозяйственников сможет", – говорит журналистка Соня Кошкина.

      Напомню, что в одной только Одессе около 700 тысяч избирателей. Поэтому у Труханова очень большие рейтинги, у Кернеса они также исторически очень высокие. Собственно, только за счет Харькова и Одессы они могут получить хороший результат,
      – отметила Кошкина.

      Отметим, что сам Геннадий Кернес, который возглавляет Харьков с 2010 года, слыл человеком, который способен быстро подстраиваться под любую новую власть. Он сотрудничал с командой оранжевых, а затем присоединился к "Партии регионов" и весной 2014 не стеснялся ходить с георгиевской лентой по Харькову, за что его не раз жестко критиковали местные активисты.

      blog_ava
      Сколько людей умерли от гриппа: печальная статистика
      сегодня
      4296
      Автор: Людмила Кушнир, Анастасия Крымова
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Парламентские выборы 2019 Новости Харькова Видродження Игорь Коломойский Геннадий Труханов Геннадий Кернес Новости Одессы
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Кого Зеленский назначил на ключевые должности: список
      сегодня , 13:00 Кого Зеленский назначил на ключевые должности: список
      23199
      "Нові обличчя" в українській політиці: хто йтиме на дострокові парламентські вибори
      сегодня , 13:00 "Нові обличчя" в українській політиці: хто йтиме на дострокові парламентські вибори
      Олексій Мінаков 127
      Самые популярные типы холодильников: чем отличаются и какие лучше
      сегодня , 11:29 Самые популярные типы холодильников: чем отличаются и какие лучше
      75
      Танки на світанку: старлей Роман про військову техніку та своїх підлеглих
      сегодня , 12:00 Танки на світанку: старлей Роман про військову техніку та своїх підлеглих
      Володимир Патола 704
      Афера з паспортами Росії: жителів "ЛДНР" ошукали на мільйони рублів
      сегодня , 08:40 Афера з паспортами Росії: жителів "ЛДНР" ошукали на мільйони рублів
      Олексій Чибісов 4236
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук