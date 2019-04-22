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      Сможет ли Коломойский вернуть "Приватбанк": ответ экономиста

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      Сможет ли Коломойский вернуть "Приватбанк"
      Сможет ли Коломойский вернуть "Приватбанк" / Фото из открытых источников

      Решение суда об отмене национализации "Приватбанка" в пользу олигарха Игоря Коломойского очень негативно повлияет на инвестиционную привлекательность Украины.

      Экономист Сергей Фурса в эфире 24 канала рассказал, что физически вернуть "Приватбанк" Коломойский не сможет. После апелляций банк может быть ликвидирован. Ведь государство заберет те деньги, которые оно внесло в капитал банка. В результате "Приватбанк" станет неплатежеспособным.

      Читайте также: Коломойский и Боголюбов вывели миллиарды из "Приватбанка" через филиал на Кипре, – расследование

      По словам эксперта, Коломойский может потерять все свои активы, потому что продолжается суд в Лондоне, который требует компенсировать потери, которые понесли налогоплательщики, когда спасали "Приватбанк".

      "В случае положительного решения суда в Лондоне, все его активы перейдут в государственную собственность. Именно поэтому он пытается спасать свои активы таким странным образом (иски в суд, – 24 канал). Можно понять, почему он это делает, но это точно не в интересах украинского государства", – пояснил Фурса.

      Почему "Приватбанк" национализировали? 

      Эксперт рассказал, что "Приватбанк" – это треть банковской системы, и тогда государство имело выбор – спасать или ликвидировать банк. При ликвидации паники было бы не избежать. Национализация прошла очень спокойно, без значительных колебаний курса, оттока средств из банковской системы.

      Ликвидация разрушила бы банковскую систему или нас отбросили назад на очень далекий срок,
      – отметил гость студии.

      Он подчеркнул, что национализация была частью программы МВФ. Порошенко точно не хотел этого, потому что это конфликт. Если Украина отыграет назад национализацию "Приватбанка", то это полностью разрушит сотрудничество с МВФ. Они не будут сотрудничать с Украиной, если украинская власть себе такое позволяет, а это прямой путь к дефолту.

      Что известно о деле "Приватбанка"?Окружной административный суд Киева по иску бывшего совладельца "Приватбанка" Игоря Коломойского 18 апреля принял решение, которым установил: процедура вывода неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка с участием государства нарушает нормы действующего законодательства. Минфин это решение обжаловал.

      В суде объясняют все тем, что ответчики (представители государства) не смогли доказать, что "Приватбанк" был неплатежеспособным на момент его национализации.

      Уже впоследствии окружной административный суд Киева вынес еще одно решение в пользу Игоря Коломойского по делу о национализации "Приватбанка". В частности, суд отменил ключевое решение Национального банка в процессе национализации банка. Оно может привести к тому, что бывшие владельцы смогут взыскать с банка средства, которые государство вложило в банк в процессе его национализации.

      Смотрите полное интервью с Сергеем Фурсой:

       

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      Теги: Новости Украины Приватбанк Судьи Игорь Коломойский Финансы
      Источник: 24 канал
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