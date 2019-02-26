Сможет ли Украина полностью обеспечить себя собственным газом за 5 лет

Украина сможет полностью обеспечить себя в ближайшие 5 лет газом собственной добычи и отказаться от импорта чужого. Для этого только нужно, чтобы правительство реально начало работать над выходом страны на уровень полного самообеспечения газом, нарастив его добычу и сократив потребление.

Об этом рассказал президент Центра глобалистики Стратегия XXI Михаил Гончар в комментарии журналистам 24 канала.

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Он объяснил, что Украина должна стремиться и делать все возможное для того, чтобы в ближайшие годы перейти на использование только собственного газа. Это в свою очередь также приведет к снижению цены на голубое топливо для населения.

В мае 2016 года государственная компания "Укргаздобыча" презентовала Кабмину программу "20/20". Это проект, который предусматривал увеличение добычи природного газа с 2016 до 2020 года с 14,5 миллиарда кубометров до 20 млрд. То есть за эти 5 лет страна должна "не просто удержать падение добычи, но и нарастить его объемы".

"Если бы правительство занималось вопросами увеличения добычи газа последние 3 года, то достижение этой цели не было бы где-то на горизонте 5 лет, а могло стать реальностью в течение ближайших 2 лет", – отметил эксперт.

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Правительство и парламент "совместными усилиями" потеряли 2 года в различных дискуссиях и разборках. Теперь будет фактически потеряно еще один год, ведь в стране будут продолжаться избирательные баталии и кампании.

Поэтому, Украина вряд ли сможет выйти на собственную газодобычу быстрее, чем в течение следующих 5 лет. Однако в этой сфере уже есть маленькие положительные тенденции.

Да, государство потеряло газодобычу на шельфе Черного моря, что составило около 8% от общего в стране. Это произошло в результате захвата русскими украинских добывающих мощностей после аннексии Крыма. Однако, Украина смогла не только компенсировать эту потерю, но и немного нарастить добычу. И главное, не произошло падения газодобычи.

Нам нужно нарастить где-то еще 5-6 миллиардов кубов газа и параллельно сократить потребление примерно на такой же объем. Тогда мы получим сценарий под названием "0 импорта газа". То есть, импортный газ нам станет не нужен, ведь будем обходиться своим. Для этого нужно реализовать программу наращивания поисково-разведочного уровня, время и усилия,

– пояснил Гончар.

По его словам, парламент в принципе сделал все от него зависящее – снизил ставку рентной платы, сделал значительную дерегуляцию сферы недропользования, сейчас будут проводится аукционы на разработку нефти и есть интерес среди новостных инвесторов. Главное, чтобы правительство смогло решить проблему с местными советами или облсоветами, например на Полтавщине, которые почему-то отдают лицензии на добычу не государственным компаниям, а частным.

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Накануне премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в течение 5 лет Украина сможем обеспечить себя собственным газом. Тогда цена на него для населения будет снижена, ведь украинский газ будет стоить дешевле, чем импортируемый.

Эксперт Михаил Гончар убежден, что такое заявление Гройсмана является лишь очередным красивым лозунгом, что связано с предстоящими выборами.

"Заявление Гройсмана сосредоточено не на президентскую избирательную кампанию, а с прицелом на будущую парламентскую. Правительству ничего не мешало вспомнить о программе "20/20" не сейчас, а еще в 2016 году. Тогда на нее смотрели искоса, что это программа корпоративного уровня, а сейчас вдруг увидели, что на ней можно нажить политический капитал", – отметил он.