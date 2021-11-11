Сначала прогремел взрыв: в центре Харькова сгорело припаркованное авто

В Шевченковском районе Харькова 11 ноября загорелся припаркованный автомобиль. В сети сообщили, что перед возгоранием послышался взрыв.

Это произошло на проспекте Науки, и впоследствии в сети обнародовали много видео этого пожара. Спасателей туда вызвали в 8:50.

Недавно Загорелся после заправки: возле АЗС на Харьковщине сгорел автомобиль

Остался лишь каркас

Пожарные погасили автомобиль ВАЗ Priora менее чем за 10 минут. Следует отметить, что на момент прибытия службы спасения огонь уже охватил весь салон.

Автомобиль, который загорелся в Харькове: смотрите видео

Как следствие, от автомобиля остался лишь обгоревший каркас. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки.

Пожар автомобиля в центре Харькова: смотрите видео

Впоследствии владелец авто пообщался с журналистами. Он сказал, что все произошло довольно быстро, поэтому сделать ничего не успел.

Я только что подъехал, пошел в магазин. Возвращаюсь, а уже горит. Наверное, что-то с прикуривателем было,

– рассказал мужчина.

О том, что очевидцы слышали взрыв, сообщили в телеграмме "СТО Харьков". Однако там не предоставили никаких подтверждений этому.

Комментарий владельца сгоревшего авто: смотрите видео

Другой пожар автомобилей

26 октября сообщили о серьезном возгорании, которое произошло во дворе одного из домов в Белой Церкви. Там по неизвестным причинам полностью выгорели две легковушки.

На место происшествия отправились правоохранители и спасатели ГСЧС. Однако они застали лишь пожарище, которое уже даже было поздно тушить.