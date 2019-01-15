Сначала – отказаться от гражданства: в РФ хотят принимать на госслужбу "бывших украинцев"

В России будут принимать на гражданскую и муниципальную службу граждан Украины, которые получили российский паспорт. Соответствующий законопроект Госдума РФ приняла в первом чтении 15 января.

Об этом сообщает ТАСС.

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Издание отмечает, что авторами инициативы выступили несколько депутатов Госдумы.

Они предложили внести изменения в закон о гражданстве РФ. Новые правки признают "бывших украинцев" в России "лицами, не имеющими гражданства Украины на основании добровольного волеизъявления". Для этого им нужно будет вступить в гражданство РФ и получить удостоверение личности.

В Госдуме отмечают, что в основном законопроект коснется жителей оккупированного Крыма и Севастополя.

Отметим, что российское законодательство не позволяет принимать на государственную гражданскую службу и службу в органы внутренних дел без документально заверенного факта выхода из украинского гражданства.

В связи с этим предлагается решить проблему путем признания отказа от гражданства Украины, оформленного в простой письменной форме без подтверждения с украинской стороны,

– говорится в сообщении.

Напомним, в декабре 2018 года Госдума дала Владимиру Путину право определять категории иностранных граждан и лиц без гражданства, которые могут подать заявление на получение российского гражданства в упрощенном порядке. К таким прежде всего относятся граждане Украины.



Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил профильным комитетам нижней палаты оперативно подготовить поправки для упрощения принятия украинцам гражданства Российской Федерации. В России тогда заявляли, что хотят принять закон, предусматривающий упрощение получения российского гражданства для людей, "проживающих в странах, где происходят вооруженные конфликты и изменение политического режима".