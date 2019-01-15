15:45
15 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС BREXIT
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Движение "Геи за Путина" подбирается к телу кумира. Т-34 – "новые" русские танки
      Вєсті Кремля
      21:19, 14 января
      Вести.UA: Нужна ли Медведчуку пересадка мозга. Закон о сексе
      Вєсті.UA
      19:44, 14 января
      На какие глупости "Укрзализныця" спускает миллионы: расследование
      ЦРУ
      09:00, 11 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинские музыкальные клипы. Часть 1
      Згадати все
      12:22, 12 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС BREXIT

      Сначала – отказаться от гражданства: в РФ хотят принимать на госслужбу "бывших украинцев"

      221 Читати новину українською
      В России проголосовали закон о принятии на госслужбу "экс-граждан" Украины
      В России проголосовали закон о принятии на госслужбу "экс-граждан" Украины / Фото из открытых источников

      В России будут принимать на гражданскую и муниципальную службу граждан Украины, которые получили российский паспорт. Соответствующий законопроект Госдума РФ приняла в первом чтении 15 января.

      Об этом сообщает ТАСС.

      Читайте также: Андрей Магера: Презираю тех украинцев, кто уехал на заработки в Россию

      Издание отмечает, что авторами инициативы выступили несколько депутатов Госдумы.

      Они предложили внести изменения в закон о гражданстве РФ. Новые правки признают "бывших украинцев" в России "лицами, не имеющими гражданства Украины на основании добровольного волеизъявления". Для этого им нужно будет вступить в гражданство РФ и получить удостоверение личности.

      В Госдуме отмечают, что в основном законопроект коснется жителей оккупированного Крыма и Севастополя.

      Отметим, что российское законодательство не позволяет принимать на государственную гражданскую службу и службу в органы внутренних дел без документально заверенного факта выхода из украинского гражданства.

      В связи с этим предлагается решить проблему путем признания отказа от гражданства Украины, оформленного в простой письменной форме без подтверждения с украинской стороны,
      – говорится в сообщении.

      Напомним, в декабре 2018 года Госдума дала Владимиру Путину право определять категории иностранных граждан и лиц без гражданства, которые могут подать заявление на получение российского гражданства в упрощенном порядке. К таким прежде всего относятся граждане Украины.

      Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил профильным комитетам нижней палаты оперативно подготовить поправки для упрощения принятия украинцам гражданства Российской Федерации. В России тогда заявляли, что хотят принять закон, предусматривающий упрощение получения российского гражданства для людей, "проживающих в странах, где происходят вооруженные конфликты и изменение политического режима".

      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Партія вождя-президента: що об’єднує українську БПП та "Єдину Росію" в РФ
      сегодня , 15:30 Партія вождя-президента: що об’єднує українську БПП та "Єдину Росію" в РФ
      Дмитро Гнап 31
      Чому священики Московського патріархату не поспішають переходити до ПЦУ?
      сегодня , 15:01 Чому священики Московського патріархату не поспішають переходити до ПЦУ?
      Артем Овдієнко 1221
      С мармеладом, малиной или экзотическая – интересные рецепты кутьи
      сегодня , 14:59 С мармеладом, малиной или экзотическая – интересные рецепты кутьи
      Ірина Полицька 1 1362
      Новий керівник "Укрзалізниці": чим вже встиг відзначитися Кравцов
      сегодня , 14:00 Новий керівник "Укрзалізниці": чим вже встиг відзначитися Кравцов
      Тетяна Мартинюк 189
      Что посмотреть после праздников: 5 фильмов января, достойных внимания
      сегодня , 13:00 Что посмотреть после праздников: 5 фильмов января, достойных внимания
      Уляна Корицька 217
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Как сделать валентинки своими руками: оригинальные идеи с видео
      4 февраля 2018 , 17:05
      МЧС напоминает: разжигать костер в лесу запрещено
       1 мая 2012 , 11:26
      Киевские власти готовятся к старту массовой эвакуации авто
       5 сентября 2018 , 12:42
      Спортінг: аристократичний клуб-скандаліст, з яким не вміють грати українці – все, що треба знати про суперника Ворскли
       5 сентября 2018 , 18:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук