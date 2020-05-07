Сначала безопасность, а потом политика, – Корниенко о выборах на Донбассе
Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября 2020 года. На территории Донбасса выборы могут состояться лишь в том случае, когда будет контроль над границей.
Сейчас власть стоит на основе того, что факторы безопасности должны быть впереди политических. Об этом в эфире "Гуд найт Юкрейн" на 24 канале сказал председатель партии "Слуга Народа" Александр Корниенко.
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По его словам, обновленный украинский состав Трехсторонней контактной группы свидетельствует о том, что Украина готова продолжать переговоры.
Когда речь идет о выборах на Донбассе, мы верим, что они пройдут в один день с выборами на территории всей Украины. Сначала безопасность, потом политика,
– отметил Корниенко.
Он добавил, что если мы достигнем контроля над границей и будет выполнен безопасный фактор, тогда на Донбассе можно будет начинать политический избирательный процесс.
Справка. Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на Востоке Украины состоит из представителей Украины, ОБСЕ и России. Группу сформировали для облегчения дипломатического решения войны на Донбассе.
Что известно о выборах на оккупированном Донбассе
- Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября 2020 года.
- В "Слуге народа" надеются, что выборы пройдут на всей территории государства, то есть и на временно оккупированных территориях Донбасса.
- Руководитель ОПУ Андрей Ермак заявил, что выборов под дулами автоматов не будет, нужна безопасность.
- Владимир Зеленский отмечал, что проведение выборов в ОРДЛО возможно только после вывода российских вооруженных формирований из Донбасса и передачи границы под украинский контроль.
- В Госдепе США уже заявили, что выборы провести невозможно, пока на Донбассе звучат выстрелы.
- ОПОРА подчеркнула, что Россия и ОРДЛО остаются заинтересованными в получении специального статуса для Донбасса, а выборы являются лишь переходным мостиком к этому.
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