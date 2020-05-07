Сначала безопасность, а потом политика, – Корниенко о выборах на Донбассе

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября 2020 года. На территории Донбасса выборы могут состояться лишь в том случае, когда будет контроль над границей.

Сейчас власть стоит на основе того, что факторы безопасности должны быть впереди политических. Об этом в эфире "Гуд найт Юкрейн" на 24 канале сказал председатель партии "Слуга Народа" Александр Корниенко.

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По его словам, обновленный украинский состав Трехсторонней контактной группы свидетельствует о том, что Украина готова продолжать переговоры.

Когда речь идет о выборах на Донбассе, мы верим, что они пройдут в один день с выборами на территории всей Украины. Сначала безопасность, потом политика,

– отметил Корниенко.

Он добавил, что если мы достигнем контроля над границей и будет выполнен безопасный фактор, тогда на Донбассе можно будет начинать политический избирательный процесс.

Справка. Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на Востоке Украины состоит из представителей Украины, ОБСЕ и России. Группу сформировали для облегчения дипломатического решения войны на Донбассе.

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