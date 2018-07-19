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Сначала протрезвейте: Шэрон Осборн упрекнула отцу Меган Маркл

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Шэрон Осборн упрекнула отцу Меган Маркл на телеканале CBS
Шэрон Осборн упрекнула отцу Меган Маркл на телеканале CBS / www.independent.ie

65-летняя телеведущая Шэрон Осборн в своем ток-шоу The Talk на CBS резко высказалась относительно напряженной ситуации между герцогиней Сассекской Меган Маркл и ее отцом Томасом Марклом.

Об этом сообщается на Metro.

После громких заявлений Томаса Маркла о том, что он хочет восстановить отношения с дочерью и не понимает, почему королевская семья не воспринимает его платных интервью, Шэрон Осборн обвинила мужчину в пьянстве.

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Это же совершенно очевидно, у вас серьезные проблемы с алкоголем. Как очевидно и то, что за последние несколько лет вы не были близки со своей дочерью. Сначала протрезвейте, а затем возвращайтесь. Просто порадуйтесь за свою дочь. Позвольте ей жить своей жизнью. Она так достойно себя ведет. Вы тоже должны быть хоть немного достойны ее,
– обратилась она к Томасу с экрана телевизоров.

Шэрон Осборн упрекнула отцу Меган Маркл на телеканале CBS

Инсайдеры издания The Sun рассказали, что отец герцогини никогда не позволяет себе злоупотреблять алкоголем и он сейчас очень зол из-за необоснованных обвинений.

"Он был поражен этими утверждениями. Это абсолютно неверно и он до сих пор переживает недавние проблемы со здоровьем, делая эти обвинения неправдоподобными. Он зол. Очень злой. Шэрон Осборн вообще его не знает. Как она смеет это говорить?", – заявил источник в издании.

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл
Источник: 24 Канал
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