СНБО рекомендует новый бот – "Детский врач на войне": для чего он нужен

17 марта 2022 , 23:33
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Источник:

Центр противодействия дезинформации

К сожалению, из-за развязанной Россией войны в Украине многие наши дети потеряли доступ к медицинским услугам. Помочь этому попытались волонтеры.

Они создали бот "Детский врач на войне". Ведь жизнь и здоровье каждого ребенка – самая большая ценность.

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Бот "Детский врач на войне": как он помогает

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины рекомендует новый бот "Детский врач на войне". Благодаря этому сервису можно получить консультации медицинских специалистов:

  • Педиатра.
  • Отоларинголога.
  • Ортопеда-травматолога.
  • Невролога.
  • Дерматолога.
  • Психолога.
  • Кардиолога.
  • Гастроэнтеролога и других.

Помощь онлайн от детских врачей со всей Украины – совершенно бесплатная! Вот ссылка на бот – "Детский врач на войне".

Обратите внимание: СНБО также попросил врачей, чтобы они регистрировались как волонтеры и оказывали консультативную помощь в удобное для них время. Присоединиться к команде детских врачей можно по этой ссылке.

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Автор: Олесь Друкач