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      СНБО планирует коренным образом реформировать систему теробороны: как именно и кто поучаствует

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      Михаил Коваль рассказал, как в Украине будут реформировать систему территориальной обороны / tvc.ru

      Ответственный за территориальную оборону Украины первый заместитель секретаря СНБО Михаил Коваль заявил о намерениях реформирования системы теробороны. По его словам, в Украине будет создана мощная территориальная оборона, куда будут привлечены все слои населения.

      Уже определены четкие сроки на принятие соответствующего решения и сейчас продолжается его планирование, рассказал Михаил Коваль. Об этом сообщает СНБО.

      К слову: Михаил Коваль стал ответственным за территориальную оборону Украины: что о нем известно

      Костяк нашего решения, что мы будем делать в перспективе, уже обработано. Гарантирую, что мы будем иметь мощную территориальную оборону, куда войдут все слои населения. Она полностью обеспечит спокойствие государства в этом направлении, начиная от маленького села и заканчивая промышленным мегаполисом,
      – заявил первый заместитель секретаря СНБО.

      По его словам, в совершенствовании структуры территориальной обороны учтен опыт стран-членов НАТО, она будет очень патриотичной и негромоздкой. Саму структуру должен утвердить верховный главнокомандующий – президент Украины.

      "Мы учтем все, в частности, выпускные курсы военных лицеев и территориальные общины, которые будут удерживать подразделения теробороны. Эти вопросы уже продуманы. Мы будем предлагать рассматривать все эти документы высшему руководству, и после этого подавать в Верховную Раду Украины, чтобы депутаты приняли их как законодательные акты", – рассказал Коваль.

      Количество бригад территориальной обороны в каждой области будет определяться индивидуально, в зависимости от ее особенностей. Например, в Киеве планируют создать две бригады.

      У нас разные регионы: есть аграрные, а есть индустриальные, с большим экономическим потенциалом, большей плотностью населения, количеством предприятий, опасных объектов. Поэтому там, конечно, следует делать более мощную организацию,
      – пояснил ответственный за тероборону Украины.

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      В систему территориальной обороны будут привлекаться граждане разного возраста – от совсем молодых до пожилых людей, и государство будет стимулировать таких людей.

      Что такое территориальная оборона?
      Территориальная оборона – это комплекс государственных, военных и специальных мер, которые применяются для во время угрозы или для отражения агрессии.

      Целью мероприятий является защита государственной границы, обеспечение условий функционирования государственных органов, мобилизационного или оперативного развертывания войск.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Президент Украины СНБО
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