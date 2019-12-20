СНБО планирует коренным образом реформировать систему теробороны: как именно и кто поучаствует

Ответственный за территориальную оборону Украины первый заместитель секретаря СНБО Михаил Коваль заявил о намерениях реформирования системы теробороны. По его словам, в Украине будет создана мощная территориальная оборона, куда будут привлечены все слои населения.

Уже определены четкие сроки на принятие соответствующего решения и сейчас продолжается его планирование, рассказал Михаил Коваль. Об этом сообщает СНБО.

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Костяк нашего решения, что мы будем делать в перспективе, уже обработано. Гарантирую, что мы будем иметь мощную территориальную оборону, куда войдут все слои населения. Она полностью обеспечит спокойствие государства в этом направлении, начиная от маленького села и заканчивая промышленным мегаполисом,

– заявил первый заместитель секретаря СНБО.

По его словам, в совершенствовании структуры территориальной обороны учтен опыт стран-членов НАТО, она будет очень патриотичной и негромоздкой. Саму структуру должен утвердить верховный главнокомандующий – президент Украины.

"Мы учтем все, в частности, выпускные курсы военных лицеев и территориальные общины, которые будут удерживать подразделения теробороны. Эти вопросы уже продуманы. Мы будем предлагать рассматривать все эти документы высшему руководству, и после этого подавать в Верховную Раду Украины, чтобы депутаты приняли их как законодательные акты", – рассказал Коваль.

Количество бригад территориальной обороны в каждой области будет определяться индивидуально, в зависимости от ее особенностей. Например, в Киеве планируют создать две бригады.

У нас разные регионы: есть аграрные, а есть индустриальные, с большим экономическим потенциалом, большей плотностью населения, количеством предприятий, опасных объектов. Поэтому там, конечно, следует делать более мощную организацию,

– пояснил ответственный за тероборону Украины.

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В систему территориальной обороны будут привлекаться граждане разного возраста – от совсем молодых до пожилых людей, и государство будет стимулировать таких людей.

Что такое территориальная оборона?

Территориальная оборона – это комплекс государственных, военных и специальных мер, которые применяются для во время угрозы или для отражения агрессии.



Целью мероприятий является защита государственной границы, обеспечение условий функционирования государственных органов, мобилизационного или оперативного развертывания войск.