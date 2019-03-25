СНБО снял санкции с Приднестровского метзавода, который контролирует близкий к Путину олигарх

На сайте Президента Украины появился указ, который вводит в силу решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о новых антироссийских санкциях и всевозможных экономических ограничениях для более чем 800 человек и почти 330 предприятий.

В списке физических лиц в основном российские военные.

Как сообщает телеканал ICTV в программе "Факты Недели, 100 минут с Оксаной Соколовой", из списка странным образом исчезло предприятие, связанное с российским олигархом, который работает на российскую оборонку.

"Кто эти счастливчики, которые лишились санкций? Позиция 59 – Иосиф Кобзон. Ну, тут все понятно. Дальше интереснее. Под номером 721 значится "Молдавский металлургический завод". Это едва ли не крупнейшее предприятие пророссийского Приднестровья. Завод контролируется близким к Путину олигархом Алишером Усмановым. Вот он благодарит российскому президенту за очередной орден", – сообщает телеканал.

По словам авторов материала, из состояния, которое сумел заработать миллиардер Усманов, можно отметить: "Издательский дом "Коммерсант", @mail.ru компанию "Мегафон", а главное – железные рудники и металлургические заводы. Они поставляют металл, в том числе, и для оборонного комплекса России, то есть на оружие. И вот с такого завода Украина снимает санкции, в то время, как просит мир их усиливать", – говорится в материале.

Как сообщают журналисты, молдавский завод имеет в Украине давний интерес. Здесь он скупает дефицитное сырье – металлолом. Перерабатывает и нам же продает уже готовую продукцию, лишая работы украинские заводы.