Снег и цветы: Иванка Трамп показала, как выглядит двор Белого дома

Дочь действующего Президента США Иванка Трамп опубликовала видео на своей Instagram-странице. Знаменитая американка показала ролик, снятый во дворе Белого дома.

Как известно, после инаугурации Дональда Трампа, по американской традиции, поселилась в Белом доме. Так, дочь Президента от первого брака Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер заняли одну из комнат поместья.

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Политик поделилась видео, на котором видно одно из красивейших мест в Белом доме – Розовый сад. На кадрах изображена аллея из деревьев, покрытых слоем снега. Во время съемок Иванка Трамп отмечает, что зимние осадки не прекращаются, что добавляет видео какой-то магичности.

Падение снега и Розовый сад. Очень красиво,

– прокомментировала видео Иванка Трамп.

Также на видео видны окна знаменитого Овального кабинета, который является рабочим кабинетом Дональда Трампа.