Снег с дождем осложнил движение на дорогах, без света сотни населенных пунктов

Снег с дождем наделал убытков в центральных и северных регионах Украины. Так, по состоянию на утро 13 февраля временно затруднено движение тяжеловесных автомобилей в Киевской, Винницкой, Черкасской областях и на выезде из Черновцов.

Так, из-за непогоды остаются обесточенными 188 населенных пунктов в 6 областях Украины. Из них больше всего – в Черкасской и Киевской областях.

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13 февраля вследствие осложнения погодных условий (снег, местами мокрый снег и порывы ветра) остаются обесточенными 188 населенных пунктов в шести областях, а именно: Черкасская – 74 населенных пункта, Киевская – 69, Черниговская – 18, Сумская – 15, Киевская – 8, Днепропетровская – 4,

– сообщают в ГСЧС.

Кроме того, в Полтавской, Черниговской и Сумской областях прирост снежного покрова составляет от 6 до 12 сантиметров. Состояние покрытия на дорогах государственного значения в Ивано-Франковской, Киевской, Черкасской и Закарпатской областях заснеженное, местами – гололедица в Ровенской, Одесской, Черновицкой областях.

А вот на Житомирщине из-за временного потепления внезапное наводнение размыло остатки моста через реку Тетерев на объездной дороге в город Радомышль, передает ТСН. Из-за быстрого таяния снега уровень воды стремительно вырос, и пропускная способность труб, заложенных во время строительства переезда, не справились с таким количеством воды.

Какой будет погода в феврале?

Погода в феврале будет довольно изменчивой. В последний месяц зимы украинцам стоит ожидать резкие перепады температуры – от сильных морозов и снегопадов до оттепели и незначительного потепления. Снегопады пройдут в первых числах месяца, 8-9 и с 17 по 19 февраля. В конце зимы в большинстве областей возможен снег с дождем.