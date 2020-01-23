Киев замело снегом, весь правый берег стоит в пробках: карта и видео

В ночь на 23 января Киев, как и прогнозировали синоптики, буквально замело снегом. Коммунальщикам пришлось посреди ночи выгнать на улицы 163 единицы снегоочистительной техники. Впрочем, длительные снегопады продолжились, а правый берег Киева погряз в пробках.

Из-за непогоды, в частности, в районе станции метро "Демеевская" произошло ДТП с участием сразу пяти автомобилей. Об этом пишут в местных пабликах.

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Вследствие ДТП пострадал мужчина, а Голосеевский проспект с самого утра остановился из-за пробки. В сети опубликовали кадры огромной тянучки, которая образовалась в результате ДТП.

Пробка у "Демеевской": смотрите видео

Так же из-за непогоды и дорожно-транспортных происшествий возникли проблемы и с движением электротранспорта. Пока половина города стоит в пробках, некуда деваться и габаритному транспорту.

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В основном пробки распространились по правому берегу Киева. Худшая ситуация на бульваре Дружбы народов, а также на проспекте Победы и всей центральной части столицы в целом.

Пробки в Киеве 23 января по состоянию на 15:00: смотрите карту

Что говорит столичная власть

О борьбе с последствиями непогоды уже отчитались в КГГА. Там рассказали, что с самого утра на дорогах столицы работают 163 единицы снегоуборочной техники.

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Уже в 7 утра была завершена основная работа по обработке дорог противогололедными средствами,

– отметил заместитель гендиректора "Киевавтодора" Валентин Осипов.

Впрочем, синоптики прогнозируют возможность осадков до конца дня. Поэтому коммунальщики находятся в полной готовности. В случае ухудшения погодных условий подготовлено 418 единиц снегоуборочной техники.

Как коммунальщики борются с последствиями непогоды в Киеве: смотрите видео