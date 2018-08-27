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Снег засыпал горы Германии, Австрии и Италии в конце лета: впечатляющие фото

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Горные районы Европы засыпало снегом
Горные районы Европы засыпало снегом / Фото из Facebook

Погода не перестает удивлять жителей Европы. Так, после безумной многонедельной жары, 25-26 августа горные районы Италии, Германии и Австрии покрылись высоким слоем снега.

Соответствующие фото и видео публикуют очевидцы в сети.

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В частности, в центре и на северо-западе Европы температура воздуха местами опустилась до 15-20 градусов тепла, а высоты более 2 тысяч метров засыпало снегом. В частности, на некоторых склонах выпало до 40 сантиметров осадков. Вместе с тем, в низинах температура воздуха сейчас достигает -4 градуса мороза.

Причиной такой непогоды летом стал холодный фронт, который движется странами центральной Европы. По словам местных жителей, снег в августе – это очень редкое и необычное явление.

К примеру, в туристических местах возле Зальцбурга, что в Австрии, выпало более 30 сантиметров снега, который пришлось разгребать лопатами и спецтехникой.

На юге Германии, белым слоем покрылась местность возле самой высокой горы страны - Цугшпитце.

Кроме того, в горах Италии и Швейцарии выпало до 40 сантиметров снега, поэтому желающие могут кататься на лыжах.

 

 

 

 

 

 

 

Видео заснеженных гор в Италии:

 

 

 

 

Теги: Погода Австрия
Источник: 24 канал
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