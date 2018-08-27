Снег засыпал горы Германии, Австрии и Италии в конце лета: впечатляющие фото

Погода не перестает удивлять жителей Европы. Так, после безумной многонедельной жары, 25-26 августа горные районы Италии, Германии и Австрии покрылись высоким слоем снега.

Соответствующие фото и видео публикуют очевидцы в сети.

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В частности, в центре и на северо-западе Европы температура воздуха местами опустилась до 15-20 градусов тепла, а высоты более 2 тысяч метров засыпало снегом. В частности, на некоторых склонах выпало до 40 сантиметров осадков. Вместе с тем, в низинах температура воздуха сейчас достигает -4 градуса мороза.

Причиной такой непогоды летом стал холодный фронт, который движется странами центральной Европы. По словам местных жителей, снег в августе – это очень редкое и необычное явление.

К примеру, в туристических местах возле Зальцбурга, что в Австрии, выпало более 30 сантиметров снега, который пришлось разгребать лопатами и спецтехникой.

На юге Германии, белым слоем покрылась местность возле самой высокой горы страны - Цугшпитце.

Кроме того, в горах Италии и Швейцарии выпало до 40 сантиметров снега, поэтому желающие могут кататься на лыжах.

Phew what a night,

There was #snowfall, alright*,

And everything's looking quite cold.

Show us the #snow,

(we like pictures, you know)

And #snowpics are great to behold!#letitsnow #snowbart #BoMTish



*confirmed down to 300m!



Photo Credit for pics 2, 3 & 4 to Bronwyn Dillon. pic.twitter.com/TJ9Im6V7wE — Bureau of Meteorology, Tasmania (@BOM_Tas) 27 августа 2018 г.

Well, there you have it folks... August 27th, 2018 = snowfall in the Rockies. #abstorm pic.twitter.com/gv8QLlYZpc — Christian Ravary (@Chris_Ravary) 27 августа 2018 г.

Видео заснеженных гор в Италии: