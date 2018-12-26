Снегопад в Украине: ограничения движения транспорта и первые заложники непогоды на Полтавщине

На некоторых трассах в Днепропетровской, Черниговской, Кировоградской и Полтавской областях ввели временные ограничения движения транспорта ради ускорения очистки дорог и избежания пробок. В результате непогоды на Полтавщине люди уже более суток не могут выехать с поля.

Об этом сообщили в "Укравтодоре".

Читайте также: Непогода в Украине: 479 населенных пунктов остались без электричества

Особенно сложная ситуация на Полтавщине. Из-за непогоды въезд в Полтавскую область закрыт для всех видов транспорта, а также из-за снегопада закрыли школы.

Более того, в Facebook появилось сообщение о том, что люди застряли в поле в районе Бригадировка в Полтавской области. Люди уже почти сутки находятся без еды и воды.

Родители уже почти сутки стоят на месте в поле (в районе Бригадировка, Полтавская обл) без еды, воды, заканчивается топливо. Только что звонила в МЧС: ничем помочь не могут,

– сообщает дочь людей, которые застряли в поле.

Все же в ГСЧС сообщают, что спасатели оказывают помощь гражданам, которые стали заложниками непогоды.

Так, на Кировоградщине бойцы Управления ГСЧС в области 83 раза выезжали на эвакуацию автомобилей из осложненных участков дорог, при этом извлечено 230 единиц техники, из них: 81 грузовой, 143 легковые, 4 рейсовых автобуса и 2 бригады скорой помощи. Оказана помощь 401 гражданину (из них 10 детей), которые находились в этих транспортных средствах.

На Сумщине спасатели оказали помощь 228 людям, из снежных заносов удалось освободить 60 транспортных средств, среди них: 4 рейсовых автобуса, 1 грузовик, 4 автомобиля экстренной медицинской помощи.

На Днепропетровщине во время совершения объезда самых сложных участков автодорог, с привлечением спасательной техники и частного трактора, был освобожден от затора объездной "Южный поток", где застрял грузовик в сугробах.

Ввели временные ограничения движения транспорта в 4 областях Украины:

Кировоградская область

С 13:00 часов 25 декабря ограничено движение для крупногабаритного и пассажирского транспорта;

С 13:00 час. 25 декабря ограничено движение для всех видов транспортных средств на трассе М-04 на участке Знаменка — Александрия и М-13 Кировоград — Платонове.

Черкасская область

С 00:00 часов 26 декабря ограничено движение для большегрузного и общественного транспорта на трассах государственного значения Н-01 Киев — Знамянка (км 123+850 — 241+622) и Н-08 Борисполь — Днепр — Запорожье — Мариуполь (км 81+300 — 169+117)

Полтавская область

С 00:00 часов 26 декабря ограничено движение для крупногабаритного и общественного транспорта по дорогам общего пользования государственного значения по области.

Днепропетровская область

С 00:00 час. 26.12.2018 г. ограничено движение крупногабаритного и пассажирского транспорта на участках таких дорог

М-04 Знаменка — Луганск — Изварино (км 72+088-151+680);

Н-08 Борисполь — Днепр — Запорожье — Мариуполь (км 296+735 — 370+915);

Н-23 Кропивницкий — Кривой Рог — Запорожье (км 81+735 — 105+313).

По состоянию на 06 ч 26 декабря завершались работы по восстановлению проезда на таких трассах:

В Кировоградской области: Н-23 Кропивницкий — Кривой Рог — Запорожье, в районе с. Братолюбовка;

В Николаевской области: М-13 Кропивницкий — Платонове, км 76+140 (6 участков переметов);

В Черкасской области: Н-08 Борисполь — Днепр — Запорожье, 10 км до границы с Полтавской областью;

В Полтавской области: Н-08 Борисполь — Днепр — Запорожье, на границе с Черкасской областью.

Проезд на других дорогах государственного значения, кроме перечисленных, обеспечен. Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения привлекли 1812 единиц техники и 2100 рабочих.

Смотрите видео как подразделения ГСЧС оказывают помощь гражданам, которые стали заложниками непогоды в Кировоградской области: