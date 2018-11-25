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      Снегопады и гололедица: киевлян просят оставить свои авто дома

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      В "Укравтодоре" попросили киевлян оставить 26 ноября автомобили дома
      В "Укравтодоре" попросили киевлян оставить 26 ноября автомобили дома / ТСН

      В "Укравтодоре" просят киевлян не использовать собственные транспортные средства в понедельник, 26 ноября, из-за сильных снегопадов.

      Об этом в компании сообщили на собственной странице в Facebook.

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      Учитывая прогноз погоды, коммунальная корпорация "Киевавтодор" обращается к автомобилистам с просьбой, по возможности, не пользоваться завтра личным автотранспортом, а отдавать предпочтение общественному, чтобы во время снегопада не мешать работе снегоуборочной техники,
      – говорится в сообщении.

      Отметим, что на 26 ноября в Украине объявили штормовое предупреждение.

      Добавим, что ранее в "Укравтодоре" объявили "желтый" (второй) уровень опасности на украинских автодорогах в 15 областях 26-27 ноября.

      Сильные снегопады с начала следующей недели следует ожидать почти по всей территории Украины. Снежный покров может достигать от 8 до 15 сантиметров, на дорогах гололедица, в отдельных районах – налипание мокрого снега и гололед.

       

      Теги: Укравтодор Непогода в Украине Новости Киева
      Источник: 24 Канал
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