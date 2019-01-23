Снегопады в Киеве осложнили работу аэропортов: отменят ли рейсы

Из-за мощных снегопадов в Киеве существенно осложнилась ситуация на дорогах и в аэропортах. Но несмотря на это, сейчас международные аэропорты "Киев" и "Борисполь" работают в штатном режиме.

Об этом в комментарии 24 каналу сообщили в обеих пресс-службах.

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По состоянию на 11:30 в одном из аэропортов не было случаев отмены рейсов.

"Аэропорт работает в штатном режиме. Взлетная полоса расчищена и обработана реагентами. Сейчас задержек рейсов нет, они выполняются согласно расписанию. И риск отмены рейсов все же есть. Все зависит от погодных условий", – отметила руководитель пресс-службы аэропорта "Киев" Галина Богданенко.

В аэропорту "Борисполь" просят следить онлайн за информацией о текущих рейсах. Она постоянно обновляется.

Сейчас мы работаем в штатном режиме. Отмены рейсов нет. Расчищают перрон, взлетно-посадочную полосу и обязательно просим наших пассажиров следить за онлайн-табло. Будут ли отменяться рейсы позже – все зависит от метеоусловий и авиакомпаний. Обычно, аэропрт "Борисполь" является "всепогодним" аэропортом. И это очень редко бывает, что именно мы отменяем рейсы, а не конкретные авиакомпании,

– прокомментировала пресс-секретарь аэропорта "Борисполь" Татьяна Ярош.

К слову, из-за сильного снегопада, который накрыл Киев, на дорогах столицы образовались многочисленные пробки. Движение наиболее затруднено на проспекте Победы, в районе Бессарабской площади, Набережного шоссе. На улицах Киева уже начали работу коммунальные службы, которые расчищают дороги от снега. В КГГА сообщили, что на улицы столицы сегодня должны выйти 390 единиц спецтехники и почти полсотни бригад ручной уборки. Также, из-за непогоды власти Киева ограничили въезд в столицу для крупногабаритного транспорта – с 17:00 до 21:00. Это позволит коммунальщикам оперативно расчищать дороги снегоуборочной техникой и минимизирует образование заторов.