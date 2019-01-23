13:29
23 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ КОРЬ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Кого Путин отправит в космос. Картографический криминал
      Вєсті Кремля
      22:54, 22 января
      Вести.UA: Как Гриценко собирает деньги на предвыборную агитацию. Радикальные наказания от Ляшко
      Вєсті.UA
      20:28, 22 января
      Миллионы на ветер: кто в Днепре отмывает деньги, цинично прикрываясь АТОшниками
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Детское воспитание – на улице и дома
      Згадати все
      22:41, 22 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ КОРЬ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Снегопады в Киеве осложнили работу аэропортов: отменят ли рейсы

      139 Читати новину українською
      Снегопады в Киеве
      Снегопады в Киеве / Фото из открытых источников

      Из-за мощных снегопадов в Киеве существенно осложнилась ситуация на дорогах и в аэропортах. Но несмотря на это, сейчас международные аэропорты "Киев" и "Борисполь" работают в штатном режиме.

      Об этом в комментарии 24 каналу сообщили в обеих пресс-службах.

      Читайте также: В Украину возвращаются снегопады и метели: какие области накроет непогода

      По состоянию на 11:30 в одном из аэропортов не было случаев отмены рейсов.

      "Аэропорт работает в штатном режиме. Взлетная полоса расчищена и обработана реагентами. Сейчас задержек рейсов нет, они выполняются согласно расписанию. И риск отмены рейсов все же есть. Все зависит от погодных условий", – отметила руководитель пресс-службы аэропорта "Киев" Галина Богданенко.

      В аэропорту "Борисполь" просят следить онлайн за информацией о текущих рейсах. Она постоянно обновляется.

      Сейчас мы работаем в штатном режиме. Отмены рейсов нет. Расчищают перрон, взлетно-посадочную полосу и обязательно просим наших пассажиров следить за онлайн-табло. Будут ли отменяться рейсы позже – все зависит от метеоусловий и авиакомпаний. Обычно, аэропрт "Борисполь" является "всепогодним" аэропортом. И это очень редко бывает, что именно мы отменяем рейсы, а не конкретные авиакомпании,
      – прокомментировала пресс-секретарь аэропорта "Борисполь" Татьяна Ярош.

      К слову, из-за сильного снегопада, который накрыл Киев, на дорогах столицы образовались многочисленные пробки. Движение наиболее затруднено на проспекте Победы, в районе Бессарабской площади, Набережного шоссе. На улицах Киева уже начали работу коммунальные службы, которые расчищают дороги от снега. В КГГА сообщили, что на улицы столицы сегодня должны выйти 390 единиц спецтехники и почти полсотни бригад ручной уборки. Также, из-за непогоды власти Киева ограничили въезд в столицу для крупногабаритного транспорта – с 17:00 до 21:00. Это позволит коммунальщикам оперативно расчищать дороги снегоуборочной техникой и минимизирует образование заторов.

      Теги: Новости Украины авиация Непогода в Украине Новости Киева
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      НЕПОБЕДИМЫЕ. Пауэрлифтер София Беруашвили о шахматах, почему готова бить в нос и диете из булок
      сегодня , 13:00 НЕПОБЕДИМЫЕ. Пауэрлифтер София Беруашвили о шахматах, почему готова бить в нос и диете из булок
      Станіслав Безушко 30
      "Тому що непослідовна": що пообіцяла кандидат у президенти Тимошенко
      сегодня , 12:01 "Тому що непослідовна": що пообіцяла кандидат у президенти Тимошенко
      Артем Овдієнко 1078
      Как оформить налоговую скидку на обучение ребенка
      сегодня , 11:30 Как оформить налоговую скидку на обучение ребенка
      Ірина Поліщук 139
      История Филарета: заслуги и грехи почетного патриарха ПЦУ
      сегодня , 10:02 История Филарета: заслуги и грехи почетного патриарха ПЦУ
      549
      Начнет ли Россия войну с Facebook и Twitter?
      сегодня , 08:40 Начнет ли Россия войну с Facebook и Twitter?
      Злой Одессит 453
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      На Днепропетровщине в результате взрыва на шахте "Западно-Донбасская" погиб горняк
       19 апреля 2012 , 17:40
      В Киеве появилась первая велодорожка
       18 августа 2012 , 15:10 1
      Фонсека: Когда Вернидуб играет с Динамо, то это просто тоннель любви, а обо мне и Шахтере он говорит только плохие вещи
       1 октября 2018 , 00:09
      ГФС: за месяц растаможены 11 тыс. автомобилей с еврономерами
       27 декабря 2018 , 12:42
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук