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      Снегопады в США: люди остались без света и тепла, отменено по меньшей мере тысячу авиарейсов

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      Иллюстративное фото
      Иллюстративное фото / Фото из открытых источников

      Снегопады и метели в Северной и Южной Каролине и других штатах стали причиной более 300 тысяч нарушений энергоснабжения. По меньшей мере 200 тысяч потребителей остались без света и тепла.

      Об этом сообщило издание Associated Press.

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      Губернатор Северной Каролины Рой Купер в субботу информировал, что непогода может оставить без света и тепла до 500 тысяч потребителей. Сейчас эта цифра приближается к 240 ысячам. Перебои с энергоснабжением наблюдаются также в штатах Алабама, Джорджия, Теннесси и Вирджиния.

      В международном аэропорту города Шарлотт, Северная Каролина, в воскресенье из-за неблагоприятной погоды отменено более 1 тысячи авиарейсов.

      Губернатор Купер рекомендовал населению накануне Рождества воздержаться от поездок на личном транспорте.

      Он также объявил режим чрезвычайной ситуации в 100 округах штата до 10 декабря включительно. Для оказания помощи спасателям и жителям мобилизованы 143 служащих Национальной гвардии США, 43 автомобиля повышенной проходимости и 14 грузовиков.

      Снегопады существенно затрудняют движение наземного транспорта. Как информировал губернатор Северной Каролины, с севера поступили данные о 509 аварий на дорогах и более тысячи звонков от автомобилистов, которые застряли в снежных сугробах.

       

      Теги: Новости США авиация Чрезвычайное происшествие
      Источник: 24 Канал
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