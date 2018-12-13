Снегопады в Украине: на въездах в Киев возобновили движение крупногабаритного транспорта

13 декабря от 6:00 в Киев не пропускали грузовики, но в 9:00 дорогу в столицу крупногабаритному транспорту все же открыли. Вследствие этого на подъездах к городу образовались огромные пробки.

Об этом в прямом эфире сообщила корреспондент 24 канала.

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В течение двух часов в Киев не могли попасть более 30 грузовиков, которые ожидали решения по восстановлению движения на обочине трассы.

По словам патрульного полиции Богдана Чепурка, он и его коллеги получили распоряжение впускать по пять грузовиков.



Утром 13 декабря на въездах в Киев образовались огромные пробки

ГСЧС развернули пункт обогрева на въездах в столицу, но ими никто не успел воспользоваться, поскольку движение транспорта восстановили.

По состоянию на 10:00 ситуация на Житомирской трассе вблизи Киева стабилизировалась, пробок уже почти нет.

Напомним, 12 декабря Киев засыпало снегом и в город запретили въезжать грузовикам. В случае еще большего ухудшения погоды, в столице могут закрыть местные школы и детские сады.



Киевская власть призвала всех водителей не пользоваться частными автомобилями 12 и 13 декабря в связи со снегопадом и метелью, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники и не создавать заторов на дорогах.