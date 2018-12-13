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      Снегопады в Украине: на въездах в Киев возобновили движение крупногабаритного транспорта

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      13 декабря от 6:00 в Киев не пропускали грузовики, но в 9:00 дорогу в столицу крупногабаритному транспорту все же открыли. Вследствие этого на подъездах к городу образовались огромные пробки.

      Об этом в прямом эфире сообщила корреспондент 24 канала.

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      В течение двух часов в Киев не могли попасть более 30 грузовиков, которые ожидали решения по восстановлению движения на обочине трассы.

      По словам патрульного полиции Богдана Чепурка, он и его коллеги получили распоряжение впускать по пять грузовиков.

      Київ
      Утром 13 декабря на въездах в Киев образовались огромные пробки

      ГСЧС развернули пункт обогрева на въездах в столицу, но ими никто не успел воспользоваться, поскольку движение транспорта восстановили.

      По состоянию на 10:00 ситуация на Житомирской трассе вблизи Киева стабилизировалась, пробок уже почти нет.

      Напомним, 12 декабря Киев засыпало снегом и в город запретили въезжать грузовикам. В случае еще большего ухудшения погоды, в столице могут закрыть местные школы и детские сады.

      Киевская власть призвала всех водителей не пользоваться частными автомобилями 12 и 13 декабря в связи со снегопадом и метелью, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники и не создавать заторов на дорогах.

      Теги: Новости Киева Новости Украины Транспорт Авто Погода Снег в Украине Непогода в Украине Киев замело снегом
      Источник: 24 канал
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