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      Снегоуборочная техника снесла крышу легковушки: пострадавших нет

      10 Читати новину українською
      Снегоуборочная машина сорвала крышу легковушке / KyivOperativ

      В Киеве снегоуборочная машина "сняла" крышу легковому авто.

      Инцидент произошел в районе Минского проспекта в Киеве, сообщает "Киев оперативный".

      К теме: Снег и метели накроют Украину 30 – 31 января: выпадет до 30 сантиметров снега

      Коммунальная снегоуборочная техника убирала снег с крыши автомобиля Ford, отметили в сообщении.

      Обошлось без пострадавших.

      В социальных сетях пользователи начали шутить на эту тему:

      скрін
      Скриншот 

      скрін
      Скриншот

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Криминал Курьезные новости Новости Киева
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