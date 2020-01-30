Снегоуборочная техника снесла крышу легковушки: пострадавших нет
В Киеве снегоуборочная машина "сняла" крышу легковому авто.
Инцидент произошел в районе Минского проспекта в Киеве, сообщает "Киев оперативный".
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Коммунальная снегоуборочная техника убирала снег с крыши автомобиля Ford, отметили в сообщении.
Обошлось без пострадавших.
В социальных сетях пользователи начали шутить на эту тему:
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